Rūbinėje traumą patyręs J.Nebo praleis artimiausias Eurolygos rungtynes

Amerikietis po rungtynių su Vilerbano ASVEL komanda paslydo rūbinėje ir susitrenkė galvą.
Kiek rimta 28 metų centro trauma nedetalizuojama, tačiau jis tikrai praleis kitas Eurolygos rungtynes su Pirėjo „Olympiacos“.
Šį sezoną J.Nebo Eurolygoje kol kas spėjo sužaisti 3 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 23 minutes, pelnė po 9 taškus, atkovojo po 5 kamuolius ir rinko 11,3 naudingumo balo.
Rungtynėse su Pirėjo klubu Milano krepšininkai versis ir be Nate'o Sestinos, kuris rungtynių su ASVEL metu susižeidė raumenį.
Jau sezono metu iš Valensijos „Valencia“ ekipos prisijungęs puolėjas Eurolygoje per 11 minučių pelno 4,2 taško, atkovoja po kamuolį ir renka po 2 naudingumo balus.
Dėl anksčiau sunegalavusių Marko Guduričiaus ir Shavono Shieldso dalyvavimo rungtynėse paaiškės tik prieš pat jų startą.
