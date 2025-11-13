 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Rūbinėje traumą patyręs J.Nebo praleis artimiausias Eurolygos rungtynes

2025-11-13 16:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 16:35

Milano „EA7 Emporio Armani“ klubas pranešė, kad iš rikiuotės vėl iškrito ekipos aukštaūgis Joshas Nebo.

J.Nebo patyrė traumą

Milano „EA7 Emporio Armani“ klubas pranešė, kad iš rikiuotės vėl iškrito ekipos aukštaūgis Joshas Nebo.

0

Amerikietis po rungtynių su Vilerbano ASVEL komanda paslydo rūbinėje ir susitrenkė galvą.

Kiek rimta 28 metų centro trauma nedetalizuojama, tačiau jis tikrai praleis kitas Eurolygos rungtynes su Pirėjo „Olympiacos“.

Šį sezoną J.Nebo Eurolygoje kol kas spėjo sužaisti 3 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 23 minutes, pelnė po 9 taškus, atkovojo po 5 kamuolius ir rinko 11,3 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynėse su Pirėjo klubu Milano krepšininkai versis ir be Nate'o Sestinos, kuris rungtynių su ASVEL metu susižeidė raumenį.

Jau sezono metu iš Valensijos „Valencia“ ekipos prisijungęs puolėjas Eurolygoje per 11 minučių pelno 4,2 taško, atkovoja po kamuolį ir renka po 2 naudingumo balus.

Dėl anksčiau sunegalavusių Marko Guduričiaus ir Shavono Shieldso dalyvavimo rungtynėse paaiškės tik prieš pat jų startą.

