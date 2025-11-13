Vienas ryškiausių visų laikų „Neptūno“ legionierių galvoja apie Eurolygą: Klaipėda visada liks ypatinga

Klaipėdiečiai kovą pralaimėjo, o A.Wiley rungtynes baigė būdamas arti dvigubo dublio, tuo tarpu apie buvusį savo etapą Lietuvoje centras atsiliepia su didele nostalgija.
„Klaipėda visada liks ypatinga man, nes tai buvo mano pirmieji metai, kai buvau tėvas“, – sako 26-erių krepšininkas.
2022–2023 m. Klaipėdoje jis fiksavo 10,9 taško, 8,9 atkovoto kamuolio ir 17,8 naudingumo balo statistiką vos per 19 minučių. Turbūt galima pasakyti, kad A.Wiley buvo vienas geriausių visų laikų legionierių „Neptūno“ istorijoje.
Tai jam leido gauti kontraktą Bursos „Tofaš“ klube, kur jis taip pat žibėjo, vietos lygoje pelnė 15,1 taško, atkovojo 10,1 kamuolio ir rinko 22,7 naudingumo balo. Tai A.Wiley atnešė Turkijos lygos MVP apdovanojimą ir kontraktą „Hapoel“.
Nors praeitą sezoną jį buvo pristabdžiusi trauma, A.Wiley grįžta į save: Europos taurėje meta 9,2 taško, atkovoja 7,7 kamuolio ir renka 14,3 naudingumo balo. Dabar jo svajonė – išbandyti save Eurolygoje.
„Mano tikslas šį sezoną – laimėti Europos taurę, tad norėčiau žengti į Eurolygą kartu su savo komanda“, – sako A.Wiley.
– Šią savaitę turėjote progą susitikti aikštėje su buvusiu savo klubu. Koks jausmas žaisti kitoje „Neptūno“ barikadų pusėje?
– Buvo smagu pamatyti juos, kai kurie žmonės dar likę klube. Klaipėda visada liks ypatinga man, nes tai buvo mano pirmieji metai, kai buvau tėvas. Tai buvo kitaip nei iki tol. Atsiminimai apie sūnų visada papildys mano tų metų įspūdžius. Tai reiškia daug. Džiaugiuosi, kad „Neptūnas“ grįžo į Europos taurę, atrodo, viskas ten bus gerai.
– Dauguma žmonių komandoje pasikeitė: liko Mindaugas Girdžiūnas, Martynas Mažeika, galbūt viskas?
– Tik Mindaugas ir šiame mače mums darė problemų, jis darė tai, ką ir mums žaidžiant komandoje – metė sunkius metimus, kūrė žaidimą, nenustebau (Juokiasi). Jie turi gerą komandą, prieš tai išgyveno 3 pergalių seriją, tikėjomės sunkaus žaidimo.
– Kiek gąsdinančiai iš jūsų perspektyvos atrodė Martyno Pacevičiaus trauma?
– Jei atvirai, buvau ant suolo ir mažai mačiau – mačiau tik jį ant žemės rėkiantį. Pačios traumos momento nemačiau. Nežinau, kas nutiko, bet tikiuosi, tai nebus labai blogai ir Martynas greitai atsigaus.
– Gal galite prisiminti tuos metus: kaip krepšininko gyvenimas pasikeičia, kuomet gyvenimą papildo vaikas?
– Kiekvieno patirtis kitokia, bet aš buvau jaunas – 23-ejų. Mano sūnus gimė pasirengimo metu, tad visad sezonas sukosi vien apie jį ir krepšinį. Pakeiti prioritetus. Nuo galvojimo apie save link galvojimo apie jauną žmogų. Kaip sakau, buvau jaunas, man reikėjo greitai pasikeisti, bet nė į nieką nekeisčiau šitos patirties.
– Kartais buvę žaidėjai su nostalgija vaikams vėliau parodo vietas, kuriose jie gimė ar augo. Gal planuojate sūnų kada nors atsivežti į Lietuvą?
– Vieną dieną tikrai norėčiau jį čia atsivežti, dabar parodome jam nuotraukas, vaizdo medžiagą. Gimė jis Vokietijoje, bet pirmuosius metus praleido čia.
– Izraelio komandos išgyvena nelengvą realybę su nemažai kelionių, Europos turnyrų rungtynes žaidžiant svetur. Ar šeimą atsivežėte į Izraelį, kuriame tvyrojo neramumai?
– Laukiu jų prisijungiančių po kelių savaičių, visi atvyks į Izraelį. Beje, prieš mėnesį man gimė ir antras sūnus (Šypsosi).
– Nuo sezono Klaipėdoje atsispyrėte aukštyn – į Bursą ir Jeruzalę. Ar galima sakyti, kad „Neptūnas“ buvo vienas svarbiausių jūsų karjeros stotelių?
– Ko gero, taip. Tuomet daug išmokau apie save – ne tik iš krepšinio pusės, bet ir asmeninės. Lietuvoje pamačiau kitokio stiliaus krepšinį, kitokį fiziškumą, įgūdžius, daug ką pasiėmiau ateičiai. Tapau geresniu žaidėju ir tuo metu pasukau į Turkiją. Žvelgiant, kaip viskas klostėsi toliau, tai tikrai buvo viena kertinių mano karjeros vietų.
– Po galingo savo sezono Klaipėdoje ant jūsų stalo buvo daug solidžių pasiūlymų? Klausiu dėl to, kad ne vienam LKL legionieriui tokių pasiūlymų pritrūksta ir jie pasuka į ne ką aukštesnį lygį.
– Nelabai atsimenu, manau, turėjau keletą, bet „Tofaš“ tada pasiūlė geriausią variantą ir viskas galiausiai susiklostė gerai.
– Bursoje žaidėte dar vieną gerą sezoną, kurį vainikavo ir MVP titulas. Kiek pasitikėjimo suteikė 2023–2024 metai?
– Žinoma, kad tokie dalykai įpučia pasitikėjimo, bet mano charakteris toks, kad niekad pernelyg neliūdžiu dėl blogų momentų ir pernelyg nedžiūgauju dėl gerų. Suprantu, kad visada yra ko siekti. Supratau, kad esu vertinamas kaip žaidėjas, bet kartu norėjau tapti dar geresniu.
– Kiek sunku tapti MVP Turkijos lygoje, kurioje – būrys Eurolygos, Europos taurės ir Čempionų lygos klubų žaidėjų?
– Nėra lengva, bet negalvojau apie tai metų eigoje, tiesiog dirbau kuo daugiau. Taip, šioje lygoje daug gerų žaidėjų, turi kiekvienas rungtynes žaisti gerai, bet MVP apdovanojimas man buvo tiesiog kaip atpildas už visą sunkų sezono darbą.
– Buvote įpratęs prie lyderio vaidmens ir tikrai tokiu pačiu mentalitetu vykote į „Hapoel“, bet praeito sezono metu ilgam kritote iš rikiuotės dėl riešo traumos. Kaip tvarkėtės su tuo?
– Traumos visada sunku, bet „Hapoel“ yra gera organizacija, manimi buvo pasirūpinta, turėjau visą geriausią reabilitaciją. Manimi klubas tikėjo, lydėjo ir palaikė. Taip, buvo sunku, bet komandos draugai ir šeima padėjo. Nebuvo nerimo, kad trauma gali mane paveikti, turėjau gerus gydytojus šalia, gerą atsistatymą, tad net negalvojau apie tai, tiesiog dirbau.
– Kaip tai jus sustiprino psichologiškai?
– Manau, kad visada buvau gana stiprus psichologiškai. Negaliu kalbėti apie visus, bet tiesiog yra žmonių, kurie į tai reaguoja sunkiau. Aišku, buvau nusivylęs, bet nesu žmogus, kuris pasiduoda.
– Ar šiuo metu psichologiškai ir fiziškai jaučiatės geriausia savo versija?
– Jaučiuosi gana gera, bet tikrai yra kur tobulėti. Tai bandau daryti – atrasti savo geriausią versiją, tai nuolatinė kova su savimi, bet ja mėgaujuosi.
– Mindaugas Brazys, jus treniravęs Klaipėdoje, minėjo, kad esate NBA potencialo žaidėjas. Ar turite tokią svajonę, ar norite siekti kažko Europos krepšinyje?
– Žinoma, tai turbūt yra visų svajonė. Nežinau, tai NBA ar Eurolyga, ar kitas turnyras, bet noriu žaisti aukščiausio lygio krepšinį, kokį galiu.
– Ar jaučiate, kad artimiausiu metu esate vertas save išbandyti Eurolygoje?
– Kodėl gi ne? Mano tikslas šį sezoną – laimėti Europos taurę, tad norėčiau žengti į Eurolygą kartu su savo komanda. Apie tai kalbame nuo praeito sezono pabaigos, galime tai padaryti. Tai būtų nuostabu.
