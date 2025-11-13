 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos gražiausių epizodų dešimtuke – Fariedo blokas su vienu sportbačiu

2025-11-13 15:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 15:43

Eurolygos dešimtojo turo gražiausių epizodų dešimtuke netrūko ir efektingų, ir smagių akimirkų.

K.Fariedas užėmė dvi pozicijas dešimtuke

0

Devintoje vietoje liko Pirėjo „Olympiacos“ tandemas Shaquielle‘as McKissicas ir Donta Hallas. Septintąją poziciją užėmė Atėnų „Panathinaikos“ naujokas Kennethas Fariedas, kuris varžovo metimą blokavo būdamas be vieno sportbačio.

Ketvirtoje vietoje sutinkame Tel Avivo „Hapoel“ gynėjo Chriso Joneso metimą iš vidurio aikštelės. K.Fariedas yra ir antroje pozicijoje – įkrovė į krepšį po Kosto Slouko perdavimo. Gražiausiu epizodu išrinktas Dubajaus „Dubai“ centro Kenano Kamenjašo galingas dėjimas.

