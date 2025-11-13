Eurolygos gražiausių epizodų dešimtuke – Fariedo blokas su vienu sportbačiu

Devintoje vietoje liko Pirėjo „Olympiacos“ tandemas Shaquielle‘as McKissicas ir Donta Hallas. Septintąją poziciją užėmė Atėnų „Panathinaikos“ naujokas Kennethas Fariedas, kuris varžovo metimą blokavo būdamas be vieno sportbačio.
Ketvirtoje vietoje sutinkame Tel Avivo „Hapoel“ gynėjo Chriso Joneso metimą iš vidurio aikštelės. K.Fariedas yra ir antroje pozicijoje – įkrovė į krepšį po Kosto Slouko perdavimo. Gražiausiu epizodu išrinktas Dubajaus „Dubai“ centro Kenano Kamenjašo galingas dėjimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!