„Panevėžį“ toliau treniruos Rolandas Vrabecas

Vadovaujant šiam strategui, „Panevėžys“ pasiekė pagrindinį sezono tikslą – pateko į kitų metų tarptautines varžybas ir dalyvaus Konferencijų lygoje. Reikšmingiausiu metų akcentu tapo penktasis klubo iškovotas trofėjus – „FPRO LFF taurė“.
2025 metais R. Vrabecui stovint prie Aukštaitijos sostinės ekipos vairo, per 41 mačą buvo iškovota 19 pergalių, 7 kartus sužaista lygiosiomis bei patirta 15 pralaimėjimų. Lietuvos futbolo A lygoje „Panevėžys“ su 49 taškais finišavo šeštas.
Tarpsezonio metu klubas pristatys pasikeitimus komandos gretose ir preliminarų kontrolinių rungtynių tvarkaraštį. Nemaža dalis dvikovų su Lietuvos bei Latvijos ekipomis numatomos Panevėžyje.
2026 metų sezoną panevėžiečiai pradės Supertaurės akistata su šalies čempionu „Kauno Žalgiriu“.
