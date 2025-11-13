Kęstutis Budrys tikisi, jog ES kolegos kitą savaitę pritars naujoms sankcijoms Minskui

„Aš tikiu, kad jau kitą savaitę, po susitikimo Vokietijoje, kai važiuosiu į Užsienio reikalų tarybą ketvirtadienį, (...) turėsiu platų pritarimą prie stalo ir galėsime pilna apimtimi įjungti Europos Komisiją ir jos visus teisinius mechanizmus“, – BNS ketvirtadienį vakare sakė ministras.
Apie situaciją Lietuvoje K. Budrys šią savaitę kalbėjosi su JAV, Lenkijos kolegomis, penktadienį numatyti susitikimai su Latvijos ir Estijos ministrais.
„Visas šitas įdirbis tikrai leidžia tikėtis, kad mes sparčiau judėsime su sankcijomis Baltarusijai ir nelauksime 20 sankcijų paketo“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Solidarizuodamasi su Lietuva, Lenkija spalio pabaigoje kelioms savaitėms atidėjo dviejų pasienio punktų su Baltarusija atidarymą.
K. Budrio teigimu, Vilnius su Varšuva toliau ketina koordinuoti veiksmus. Tačiau kol kas neaišku, ar Lenkija ir toliau neatidarys pasienio punktų su Baltarusija.
„Situacija yra šiek tiek skirtinga dėl atskirų punktų tarp Lenkijos ir ir Baltarusijos. (...) Kai buvo pasiektas sprendimas, kad Lenkija nukels tą datą (dėl atidarymo – BNS), tai buvo tikrai geras, solidarus sąjungininko kaimyno žingsnis. Mes koordinuosimės ir toliau. Kaip viską pavyks padaryti, aš nenoriu užbėgti, aš labiau norėčiau tikėtis, kad Baltarusijos režimas pakeis savo elgesį ir mums nereikės visų šitų priemonių“, – kalbėjo ministras.
Lietuvai uždarius pasienio punktus, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
Minskui inicijuojant derybas su Vilniumi dėl padėties pasienyje normalizavimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva nesiderės su Baltarusija ir sieną atidarys tik gavusi jos patvirtinimą, kad hibridinės atakos nesikartos.
Lietuvos pareigūnai pokalbius su Baltarusija vadina techninio pobūdžio.
„Kai sakome, kad tai yra techninis lygmuo, tai reiškia ne tas, kuriame yra aptarinėjama plati politinė darbotvarkė ir kur jau pats dialogas kažkokią žinią siųstų apie santykių statusą. Tai dėl to mes toliau tokį terminą ir vartojame“, – aiškino K. Budrys.
Vežėjams toliau reikalaujant Vyriausybės konkrečių veiksmų sprendžiant įstrigusių vilkikų problemą, premjerė pakartojo, kad vežėjai buvo perspėjami apie rizikas vykti į Baltarusiją, tačiau verslas tai ignoravo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!