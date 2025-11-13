 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Su Radoslawu Sikorskiu Varšuvoje susitikęs Kęstutis Budrys aptarė regiono saugumą

2025-11-13 16:33 / šaltinis: BNS
2025-11-13 16:33

Su Lenkijos užsienio reikalų ministru Radoslawu Sikorskiu Varšuvoje susitikęs Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys aptarė regiono saugumo ir atsparumo klausimus, ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM). 

Kęstutis Budrys (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Su Lenkijos užsienio reikalų ministru Radoslawu Sikorskiu Varšuvoje susitikęs Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys aptarė regiono saugumo ir atsparumo klausimus, ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM). 

0

Daug dėmesio susitikime skirta Baltarusijos režimo vykdomų hibridinių atakų prieš Lietuvą keliamai grėsmei, akcentuotas Minsko vaidmuo Rusijos kare prieš Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Migrantų srautai toliau ieško būdų nelegaliai kirsti sieną, o Lietuvoje tebesitęsia oro erdvės pažeidimai kontrabandiniais balionais. Tai sąmoningai prieš mūsų valstybes nukreipti Baltarusijos veiksmai, kuriais siekiama destabilizuoti mūsų demokratines visuomenes. Tik kartu koordinuojant veiksmus ir laikantis vieningos pozicijos galime užtikrinti, kad mūsų atakas bus veiksmingas“, – URM pranešime cituojamas K. Budrys. 

BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.

Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.

Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.

Anot URM, K. Budrys pasidalino vizito Vašingtone ir Niujorke rezultatais, akcentavo transatlantinio ryšio stiprinimą.

BNS rašė, kad šią savaitę K. Budrys lankėsi JAV, kur susitiko su valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir iždo sekretoriumi Scottu Bessentu. Trečiadienį užsienio reikalų ministras Niujorke taip pat susitiko su Jungtinių Tautų (JT) Generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu ir JAV nuolatiniu atstovu Jungtinėse Tautose Mike'u Waltzu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

