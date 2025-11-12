 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Putinas to neatlaikys“: Sikorskis įvardijo, kam pasiruošusi Ukraina

2025-11-12 23:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 23:41

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi kariauti dar trejus metus, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesugebės to atlaikyti, rašo „Clash Report“.

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
13

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi kariauti dar trejus metus, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesugebės to atlaikyti, rašo „Clash Report".

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
„Ukraina ruošiasi dar trejų metų karui, o panašūs kolonijiniai karai paprastai trunka apie dešimt metų. Nemanau, kad Putinas atlaikys dar trejus metus“, – sakė jis.

Anot jo, V. Putinas pasirodė gerokai prasčiau nei pats Rusijos diktatorius to tikėjosi.

„Mes manėme, kad jis turi antrą pagal dydį armiją pasaulyje, o jis manė, kad tai bus lengvas pasivaikščiojimas, trijų dienų operacija. Praėjo daugiau nei dešimt metų (nuo Krymo aneksijos – aut. past.), o jis vis dar kariauja Donbase. Aš to nevadinčiau pergale“, – pareiškė R. Sikorskis.

Jis taip pat paragino Vakarus aktyviau dalyvauti derybose dėl būsimo taikos susitarimo.

„Tikiuosi, kad JAV toliau teiks Ukrainai žvalgybos duomenis. Žinoma, Lenkija apmoka „Starlink“ terminalus, taip pat svarbūs yra šaudmenys amerikietiškiems ginklams, skirtiems oro gynybai ir tolimiems smūgiams“, – pridūrė R. Sikorskis.

Anksčiau „The Economist“ vyriausiasiojo redaktoriaus pavaduotojas Edwardas Carras rašė, kad jei visapusiškas karas Ukrainoje tęsis iki 2026 m. birželio 10 d., jis bus ilgesnis nei Pirmasis pasaulinis karas.

Pasak jo, karas pateko į aklavietę, bet Rusijos aukščiausioji vadovybė toliau aukoja kareivių gyvybes viename pasmerktame žlugti puolime po kito.

