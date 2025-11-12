Rivnės AE stiprina gynybą: štai kaip ruošiasi apsisaugoti nuo galimų Rusijos smūgių

Rivnės atominėje elektrinėje įrengiamas antrasis pagrindinių jos objektų apsaugos lygis, galintis atlaikyti tiesioginį drono smūgį. Projekto kaina yra panaši į analogiškų objektų, kuriuos įrengia NEK „Ukrenergo“, vertę.
Kaip praneša UNIAN, apie tai per spaudos konferenciją papasakojo elektrinės generalinis direktorius Tarasas Tkačas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas kapitalinės statybos klausimais Sergejus Kurojedovas.
Pasak T. Tkačo, visi pagrindiniai elektrinės objektai jau yra apsaugoti pirmuoju apsaugos lygiu. Jis pridūrė, kad viename iš minėtų objektų baigiami antrojo apsaugos lygio įrengimo darbai.
„Šiuo metu diegiame antrąjį apsaugos lygį. Viename iš objektų apsauga jau sumontuota ir pradėta eksploatuoti. Baigiami papildomo apsaugos lygio (nuo dronų) įrengimo darbai“, – pažymėjo vadovas.
Projektai įgyvendiname ir kitose Ukrainos AE
Bendraudamas su žurnalistais T. Tkačas sakė, jog panašūs antrojo apsaugos lygio projektai įgyvendinami ir Chmelnyckio bei Pietų Ukrainos atominėse elektrinėse.
Savo ruožtu Rivnės AE generalinio direktoriaus pavaduotojas kapitalinės statybos klausimais S. Kurojedovas pabrėžė, kad Rivnės AE pagrindinių objektų diegiamas apsaugos lygis visiškai atitinka antrojo apsaugos lygio standartus.
