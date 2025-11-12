 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rivnės AE stiprina gynybą: štai kaip ruošiasi apsisaugoti nuo galimų Rusijos smūgių

2025-11-12 20:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 20:54

Rivnės atominė elektrinė stiprina savo gynybą – čia įrengiamas antrasis apsaugos lygis, galintis atlaikyti net tiesioginį dronų smūgį. Elektrinės vadovybė teigia, kad darbai jau baigiami, o papildomos priemonės padės geriau apsisaugoti nuo galimų Rusijos atakų.

Rivnės AE stiprina gynybą: štai kaip ruošiasi apsisaugoti nuo galimų Rusijos smūgių (nuotr. Telegram)

Rivnės atominė elektrinė stiprina savo gynybą – čia įrengiamas antrasis apsaugos lygis, galintis atlaikyti net tiesioginį dronų smūgį. Elektrinės vadovybė teigia, kad darbai jau baigiami, o papildomos priemonės padės geriau apsisaugoti nuo galimų Rusijos atakų.

REKLAMA
0

Rivnės atominėje elektrinėje įrengiamas antrasis pagrindinių jos objektų apsaugos lygis, galintis atlaikyti tiesioginį drono smūgį. Projekto kaina yra panaši į analogiškų objektų, kuriuos įrengia NEK „Ukrenergo“, vertę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip praneša UNIAN, apie tai per spaudos konferenciją papasakojo elektrinės generalinis direktorius Tarasas Tkačas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas kapitalinės statybos klausimais Sergejus Kurojedovas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak T. Tkačo, visi pagrindiniai elektrinės objektai jau yra apsaugoti pirmuoju apsaugos lygiu. Jis pridūrė, kad viename iš minėtų objektų baigiami antrojo apsaugos lygio įrengimo darbai.

REKLAMA

„Šiuo metu diegiame antrąjį apsaugos lygį. Viename iš objektų apsauga jau sumontuota ir pradėta eksploatuoti. Baigiami papildomo apsaugos lygio (nuo dronų) įrengimo darbai“, – pažymėjo vadovas.

Projektai įgyvendiname ir kitose Ukrainos AE

Bendraudamas su žurnalistais T. Tkačas sakė, jog panašūs antrojo apsaugos lygio projektai įgyvendinami ir Chmelnyckio bei Pietų Ukrainos atominėse elektrinėse.

Savo ruožtu Rivnės AE generalinio direktoriaus pavaduotojas kapitalinės statybos klausimais S. Kurojedovas pabrėžė, kad Rivnės AE pagrindinių objektų diegiamas apsaugos lygis visiškai atitinka antrojo apsaugos lygio standartus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos kariai Časiv Jare (nuotr. SCANPIX)
Ukraina rado būdą, kaip sustabdyti Rusijos puolimą: štai kas lemia sėkmę (16)
Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA
Zelenskis perspėja: tai tampa pavojingiau už balistines raketas (9)
„Aš nesakau, kad Rusija būtinai puls Baltijos šalis, bet pasirengti būtina“ – Putino veiklą iš arti stebėjęs diplomatas (nuotr. SCANPIX)
Po NATO įspėjimo – pokyčiai Maskvoje: Rusija pradėjo elgtis atsargiau (10)
Ukrainos pajėgos neutralizavo 136 Rusijos dronus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Ukrainos pajėgos neutralizavo 136 Rusijos dronus

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų