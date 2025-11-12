 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lavrovas apie Lietuvą: jie provokuoja Rusiją, kad NATO galėtų panaudoti 5-ąjį straipsnį

2025-11-12 14:29 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-12 14:29

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas nepraleido progos pasisakyti apie padėtį Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, rašo „Belta“.

6

„Kai kurie asmenys, jau nebe Lietuvoje, o Europos Sąjungoje, kurstydami baltus, net kalba apie Kaliningrado nugriovimą. O dabar Lietuva uždarė sieną su Baltarusija. Be to, uždarydami sieną, jie paliko šimtus Lietuvos vežėjų sunkvežimių įstrigusius kaimyninės Baltarusijos Respublikos teritorijoje“, – kalba jis.

„Tai yra pasibaisėtinas veiksmas. Niekas Europos Sąjungoje nepasmerkė Lietuvos veiksmų“, – piktinasi S. Lavrovas.

S. Lavrovas kaltino Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, nepagrįstai teigė, kad joms „paskirta užduotis sukelti kuo daugiau neramumų santykiuose su Rusijos Federacija“.

„Ir taip provokuoti Rusiją imtis veiksmų, kuriuos jie vėliau bandys parduoti Vašingtonui, pirmiausia kaip pagrindą pradėti rimtas karines operacijas pagal NATO Vašingtono sutarties 5 straipsnį. Mes tai matome“, – pareiškė S. Lavrovas.

S. Lavrovas taip pat prisiminė 2004 m., kai Lietuva įstojo į ES ir NATO. Anot jo, Rusijos pusė išreiškė europiečiams susirūpinimą, kad Baltijos šalys dar nėra pakankamai subrendusios, kad atitiktų Europos Sąjungos narystės kriterijus.

„Jie mums pasakė: „Na, aišku, kai kuriose srityse jos neatitinka reikalavimų. Bet mes tada paklausėme: „Ar yra prasmė iš karto įtraukti tokius nepasirengusius kandidatus į ES?“. „Žinote, mes suprantame, apie ką jūs kalbate. Atgavusios nepriklausomybę, jos išlaikė įvairias fobijas; jos prisimena „okupaciją“, ir šios jų fobijos tiesiog neišnyks. Bet kai mes juos priimsim į ES ir NATO, jie nurims“, – kalba S. Lavrovas.

„Ar jie nurimo? Man atrodo, kad visiškai priešingai. Ne tik jie nenurimo, bet ir nusprendė, kad dabar jie diktuos sąlygas tiek ES, tiek NATO, bent jau kai kalbama apie atvirai rusofobines antirusiškas rapsodijas“, – pridūrė jis.

Premjerė: Minskas oficialiai prašo derybų dėl sienos atidarymo

Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai antradienį nurodžius derėtis su Lietuvos pareigūnais dėl padėties pasienyje normalizavimo, premjerė Inga Ruginienė teigia sulaukusi oficialaus Minsko laiško su prašymu pradėti derybas.

Ministrė pirmininkė sako, jog yra „pozityvių ženklų“ iš Baltarusijos, neleidžiančios išvažiuoti maždaug tūkstančiui Lietuvos vilkikų, kol nebus atidaryta laikinai uždaryta valstybių siena.

„Yra gautas laiškas dėl derybų pradžios. Tą laišką vertinsime ir darysime atitinkamus sprendimus“, – žurnalistams trečiadienį sakė I. Ruginienė.

„Matome pozityvius ženklus, bet turime įsitikinti, kad taip ir yra. Kai tik įsitikinsime, tuomet tikrai tuoj pat, čia ir dabar, atidarysime sienas ir leisime judėti. Bet sienų uždarymas yra tam, kad suvaldytume balionų hibridinę ataką“, – pridūrė ji.

