 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinomam turinio kūrėjui Andriui Talžūnui skrydis į Lietuvą virto tikru išbandymu: papasakojo, ką patyrė

2025-11-12 12:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 12:59

Žinomas turinio kūrėjas Andrius TalžūnasInstagram“ paskyroje pasakojo ir parodė vaizdus, kaip jo kelionė lėktuvu namo virto tikru nuotykiu. Nors orlaivis turėjo nusileisti Vilniuje, dėl prastų oro sąlygų įgula paskutinę akimirką nusprendė leistis Kaune – ir čia prasidėjo paini istorija.

Andriaus Talžūno skrydis į Vilnių (nuotr. soc. tinklų / 123rf.com)
3

Žinomas turinio kūrėjas Andrius TalžūnasInstagram“ paskyroje pasakojo ir parodė vaizdus, kaip jo kelionė lėktuvu namo virto tikru nuotykiu. Nors orlaivis turėjo nusileisti Vilniuje, dėl prastų oro sąlygų įgula paskutinę akimirką nusprendė leistis Kaune – ir čia prasidėjo paini istorija.

REKLAMA
0

Istorija sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Netikėtas nusileidimas Kaune

„Mes negalime ilgai laukti, šiuo metu skrendame į Kauną ir vėliau pranešime informaciją, kas mūsų laukia. Ačiū už dėmesį“, – lėktuvo keleiviams pranešė įgula.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pasakojo Andrius, atsidūrus Kaune paaiškėjo, kad oro uosto darbuotojai jau buvo išėję namo, todėl nei išlaipinti, nei aptarnauti lėktuvo nebuvo kam.

REKLAMA
REKLAMA

Andriaus Talžūno skrydis į Vilnių
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andriaus Talžūno skrydis į Vilnių

„Kol kas Kauno oro uostas yra uždarytas, niekas nesitikėjo, kad vėl pradės skraidyti balionai iš Baltarusijos. Tiesiog mums artėjant pranešė, kad Vilniuje labai prastas oras, todėl negalėjome nusileisti. Kaune dirba tik du vyrai, kurie tam nebuvo pasiruošę. Jie bando susisiekti su kitu personalu, kad galėtų jus išlaipinti ir aptarnauti. Gali būti, kad namo važiuosite autobusu. Atsiprašome už nepatogumus“, – sakė įgulos atstovė, kurios žodžius Andrius užfiksavo.

REKLAMA

Tuo metu Andrius rašė: „Sakė, lėksim atgal į Vilnių, bet negalim, nes du žmonės išėjo.“

Fone girdėjosi, kaip įgula aiškina: „Negalime palikti oro uosto, nes reikia surasti dviejų žmonių bagažą – kitaip negalime kilti. Susisiekėme su Kauno bokštu, iškvietėme policiją ir bandysime viską sutvarkyti greičiau.“

Kelionės pabaiga – paryčiais

Galiausiai Andrius informavo, kad keleiviams buvo pasiūlytas nemokamas autobusas į Vilniaus oro uostą, tačiau į jį ne visi tilpo.

Kaip rodo jo paskelbtos nuotraukos, vietoje numatyto 1.33 val. nusileidimo Vilniuje, jis ten atsidūrė tik 5.55 val. ryto.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kauno oro uostas, meteorologiniai balionai, skrydžiai (Kauno oro uostų / Stop kadras nuotr.)
Balionų krizė: pagrindinis oro uostas bus perkeltas į Kauną? (177)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų