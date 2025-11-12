Žinomam turinio kūrėjui Andriui Talžūnui skrydis į Lietuvą virto tikru išbandymu: papasakojo, ką patyrė

Istorija sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Netikėtas nusileidimas Kaune
„Mes negalime ilgai laukti, šiuo metu skrendame į Kauną ir vėliau pranešime informaciją, kas mūsų laukia. Ačiū už dėmesį“, – lėktuvo keleiviams pranešė įgula.
Kaip pasakojo Andrius, atsidūrus Kaune paaiškėjo, kad oro uosto darbuotojai jau buvo išėję namo, todėl nei išlaipinti, nei aptarnauti lėktuvo nebuvo kam.
„Kol kas Kauno oro uostas yra uždarytas, niekas nesitikėjo, kad vėl pradės skraidyti balionai iš Baltarusijos. Tiesiog mums artėjant pranešė, kad Vilniuje labai prastas oras, todėl negalėjome nusileisti. Kaune dirba tik du vyrai, kurie tam nebuvo pasiruošę. Jie bando susisiekti su kitu personalu, kad galėtų jus išlaipinti ir aptarnauti. Gali būti, kad namo važiuosite autobusu. Atsiprašome už nepatogumus“, – sakė įgulos atstovė, kurios žodžius Andrius užfiksavo.
Tuo metu Andrius rašė: „Sakė, lėksim atgal į Vilnių, bet negalim, nes du žmonės išėjo.“
Fone girdėjosi, kaip įgula aiškina: „Negalime palikti oro uosto, nes reikia surasti dviejų žmonių bagažą – kitaip negalime kilti. Susisiekėme su Kauno bokštu, iškvietėme policiją ir bandysime viską sutvarkyti greičiau.“
Kelionės pabaiga – paryčiais
Galiausiai Andrius informavo, kad keleiviams buvo pasiūlytas nemokamas autobusas į Vilniaus oro uostą, tačiau į jį ne visi tilpo.
Kaip rodo jo paskelbtos nuotraukos, vietoje numatyto 1.33 val. nusileidimo Vilniuje, jis ten atsidūrė tik 5.55 val. ryto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!