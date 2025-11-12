Naujausia žinia – Lietuva gavo Baltarusijos raštą dėl įkalintų vilkikų: štai kas jame

Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas nurodo, kad mūsų įmonės ir toliau lieka įkaitais Baltarusijos rėžime.
„Šiandien gautas Baltarusijos pasienio vadovo atsakymas į Lietuvos raštą. Sutikimo atidaryti evakuacinį koridorių Lietuvos ir ES vežėjams negautas, mūsų įmonės toliau laikomos įkaitais. Lietuva ne kartą pažymėjo, kad mūsų sienos mūsų ir ES vežėjams atvertos, o kliūtis išvykti daro ir didina eskalavimą tik Baltarusija, kuri nesusitvarko su kontrabandiniais balionais, keliančiais rizikas mūsų civilinei aviacijai.
Bet kuriuo atveju Baltarusijos raštas bus išnagrinėtas, tačiau pirmiausia, ką mes pažymime nuolat, Baltarusija turi sustabdyti hibridinę ataką prieš aviaciją ir mūsų piliečių saugumą. Rūpinamės Lietuvos ir Europos įmonių saugumu, tačiau sprendimai turi pirmiausia būti padaryti Baltarusijos pusėje“, – nurodo premjerės patarėjas.
Ruginienė atkerta vežėjams: nesąžininga, perdėta – rizikoms reikėjo ruošis
Premjerė Inga Ruginienė pabrėžia, jog vežėjai turėjo įsivertinti galimas rizikas bei joms pasiruošti.
„Vežėjų perdėtas emocinis fonas yra šiek tiek nesąžiningas. Apie tai (Minsko reakciją į uždaromą sieną – BNS) kalbėjome, sakėme, kad reikia tam ruoštis“, – LRT radijui trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Tikrai skaudu dėl tokios situacijos, bet klausimas toks – jei mūsų verslas turi verslo santykius su Baltarusija ar Baltarusijai, Rusijai prijaučiančioms šalims, turi įsivertinti riziką“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė pabrėžė, jog vežėjai apie Vyriausybės planus uždaryti sieną žinojo, tad jie turėjo laiko tam pasiruošti. Ji taip pat ragino suprasti būtinybę Lietuvai imtis priemonių siekiant užtikrinti valstybės saugumą.
„Sienos nebuvo uždarytos čia ir dabar staigiai, (...) nuolatos dvi savaites kartojome ir sakėme – jeigu nesustos hibridinė ataka, mes uždarysime ilgesniam laikui. Tai čia galima buvo šitai situacijai tikrai pasirengti“, – kalbėjo ji.
„Jeigu yra jautri situacija tarp mūsų ir Baltarusijos bei Rusijos, mes imsimės visų veiksmų užtikrinant saugumą (...). Ir tam verslai, kurie bendradarbiaus su tokiomis šalimis, turi ruoštis ir įvertinti riziką toliau tęsiant tokius santykius“, – sakė ministrė pirmininkė.
Vežėjai skatina Vyriausybę imtis veiksmų – svarsto apie protesto akcijas
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVOS Prezidiumas 2025 m. lapkričio 10 d. sprendimu priėmė oficialią poziciją dėl Baltarusijos veiksmų prieš Lietuvos vežėjus ir dėl Vyriausybės neveiklumo sprendžiant šią krizę.
Prezidiumas konstatuoja, kad Lietuvos Vyriausybės sprendimas uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija turėjo būti vertinamas kaip laikina saugumo priemonė, tačiau realybėje jis virto sunkia ekonomine blokada Lietuvos vežėjams. Šiandien tūkstančiai įmonių netenka milijoninių sumų, o tūkstančiai vilkikų tebėra įstrigę Baltarusijoje.
LINAVOS vertinimu, Baltarusijos sprendimas taikyti 120 eurų per parą mokestį ir grasinti konfiskavimu – neteisėti veiksmai, prieštaraujantys tarptautinės teisės, TIR ir CMR konvencijų principams, tačiau Lietuvos institucijos privalo prisiimti atsakomybę už tai, kad šie vilkikai ten apskritai liko.
LINAVOS Prezidiumas nurodė reikalaujantis, kad Lietuvos Vyriausybė nedelsdama imtųsi realių, o ne deklaratyvių veiksmų. Taip pat vežėjai pateikė savo reikalavimus, kokių veiksmų turėtų imtis Vyriausybė.
Atidaryti bent vieną pasienio kontrolės punktą, per kurį būtų galima saugiai sugrąžinti į Lietuvą įstrigusius vilkikus, puspriekabes ir krovinius.
Užtikrinti vežėjų turto apsaugą ir evakuaciją iš Baltarusijos teritorijos bei imtųsi diplomatinių veiksmų per Europos Komisiją.
Parengti kompensavimo mechanizmą įmonėms, kurios patyrė nuostolius dėl valstybės sprendimų.
Sudaryti galimybę Lietuvos darbuotojams ir Baltarusijos piliečiams, turintiems LLG leidimus gyventi Lietuvoje, nepertraukiamai grįžti ir atvykti į darbą per Lietuvos–Baltarusijos pasienio punktus.
Atskirti Kaliningrado tranzitą nuo Baltarusijos srautų, nustatant atskirą pasienio kontrolės punktą, kad šie srautai netrukdytų Lietuvos–Baltarusijos vežėjų eismui.
Kuo greičiau atkurti bent minimalų diplomatinį dialogą su Baltarusija, įsteigiant reikalų patikėtinio ar kito techninio lygmens atstovybę, kuri leistų palaikyti tiesioginį kontaktą su Baltarusijos institucijomis iki tol, kol bus išrinktas teisėtas ir pripažintas demokratinis Baltarusijos atstovas.
LINAVA taip pat akcentavo, kad vežėjai nėra nei politikai, nei diplomatai – jie dirba, moka mokesčius ir palaiko valstybės ekonomiką. Todėl nepriimtina, kad valdžia toleruoja situaciją, kai vežėjų turtas faktiškai įkaitintas už geopolitinius sprendimus.
Pagal asociacijos duomenis, Baltarusijoje vis dar yra apie 4,5 tūkst. Lietuvos įmonių vilkikų ir puspriekabių, iš kurių dalis priverstinai perkelta į mokamas aikšteles Katlovkos rajone. Kasdien didėja rizika, kad šios transporto priemonės bus nusavintos ar apmokestintos absurdiškomis sumomis.
LINAVOS Prezidiumas taip pat pranešė, kad lapkričio 12 d. vyks 48-asis asociacijos kongresas, kuriame vežėjai aptars tolesnius veiksmus. Jeigu iki to laiko nebus atidaryta siena ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, vežėjai sako svarstantys protesto akcijų scenarijų tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje.
A. Lukašenka nurodė savo sąlygas dėl lietuvių vilkikų
Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka antradienį nurodė Užsienio reikalų ministerijai surengti derybas su Lietuvos pareigūnais dėl padėties normalizavimo ir visiško pasienio kontrolės punktų veiklos atkūrimo.
Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, A. Lukašenka nurodė užsienio reikalų ministrui Maksimui Ryženkovui organizuoti derybas su už padėtį pasienyje atsakingais Lietuvos pareigūnais.
„Kaip tapo žinoma, šiandien buvo gauti Lietuvos valdžios institucijų pasiūlymai dėl padėties Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje sprendimo (...). Prezidentas išklausė pranešimus apie padėtį Baltarusijos ir Lietuvos bei Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje“, – teigia A. Lukašenkos spaudos tarnyba.
Tuo metu Lietuvai pirmadienio vakarą paprašius Minsko praleisti jos įmonių vilkikus į Lietuvą, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad atsakymų kol kas nėra.
„Iš pačių baltarusių atsakymų dar nėra. Kalbėjau su VSAT ( Valstybės sienos apsaugos tarnybos – BNS) vadu, paklausimas parašytas, kuriame prašoma atidaryti evakuacinius pravažiavimus, kaip mes ir prašėm, dviejuose punktuose. Tai atsakymo kol kas šiandien neturim“, – žurnalistams antradienį sakė ministras.
Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pirmadienį sakė, kad Lietuva planuoja imtis diplomatinių priemonių – kalbėtis su A. Lukašenkos režimu.
Kiek anksčiau antradienį baltarusių portalas „Nashaniva“ skelbė, kad Lietuvos vilkikams nebus leista išvažiuoti iš Baltarusijos, kol Lietuva atvers sieną.
Anot „Beltos“, apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti.
V. Kondratovičius antradienį negalėjo paaiškinti, ar vežėjams gali būti taikomos baudos dėl to, kad už stovėjimo paslaugas aikštelėje jie turi mokėti ES sankcionuotai Baltarusijos įmonei „Beltamozhservice“.
„Šitas klausimas, uždaviau mūsų tarnyboms, jie analizuoja, pasakys, kaip čia galima būtų vertinti. Mano manymu, tai čia iš tikrųjų priverstinis stovėjimas ir kito pasirinkimo neturi mūsų įmonės, dėl to, kad taip yra susiklosčiusi situacija, kalbant apie mokėjimą konkrečiai įmonei. Vakare žinosiu, galėsiu tiksliai tada pasakyt“, – žurnalistams teigė ministras.
BNS rašė, kad Lietuva pirmadienio vakarą dar kartą kreipėsi į Minską, kad jos įmonių vilkikai būtų įleisti į šalį per Vyriausybės laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus.
Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis.
