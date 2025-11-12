Keltų reisai vilkikams iš Kaliningrado į Rusiją pabrango daugiau nei 57 proc

Pasak jo, Kaliningrado tranzitas vyksta per pasienio punktą Medininkai–Kamenyj Log, čia išsirikiavusi ilga sunkvežimių eilė, o Kaliningrado vežėjai neturi jokio pranašumo.
Anot rusų portalo „rugrad.online“, artimiausia data keltu pervežti vilkiką su priekaba yra gruodžio 22 d. ir tai kainuoja 141 tūkst. rublių (1,5 tūkst. eurų), o vairuotojo kelionė keltu kartu su transporto priemone kainuoja dar apie 7 tūkst. rublių (74 eurus).
Kelte nebeliko vietų reisams iš Baltijsko Kaliningrado srityje į Ust Lugos uostą Leningrado srityje iki antrosios gruodžio pusės, o atgal į regioną iš Ust Lugos kol kas dar yra keletas bilietų lapkričio pabaigai ir gruodžio pradžiai.
Anot portalo, nors metams baigiantis jų kaina siekia 155,6 tūkst. rublių (1,65 tūkst. eurų), pagal spalio tarifus 12 m ilgio automobilių vilkiko pervežimas iš Ust Lugos į Baltijską kainavo apie 119,5 tūkst. rublių (1,27 tūkst. eurų).
Kovą tokio vilkiko gabenimo keltu „Antej“ kaina iš Sankt Peterburgo į Pionerskio uostą buvo 91 tūkst. rublių (957 eurai), taigi per septynis mėnesius pabrango daugiau nei 57 proc.
Anot portalo, garantijų, kad keltas reguliariai kursuos, nėra, kol kas „Antej“ į Kaliningradą atvyksta ir iš jo išplaukia vieną kartą per savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė spalį nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo, tačiau šalis tai padaryti atsisakė.
Dėl to pasienyje su Baltarusija yra įstrigę tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų, eismas yra ribojamas ir per Medininkų postą.