  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Baltarusija įvardijo sąlyga, kada leistų įvažiuoti vilkikams į Lietuvą

2025-11-11 12:30 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-11 12:30

Lietuvai dar kartą kreipusis į Minską, kad jos įmonių vilkikai būtų įleisti į šalį per Vyriausybės laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, Baltarusija pareiškė, kad to nedarys, kol Lietuva atvers sieną.

Lietuvai dar kartą kreipusis į Minską, kad jos įmonių vilkikai būtų įleisti į šalį per Vyriausybės laikinai uždarytus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, Baltarusija pareiškė, kad to nedarys, kol Lietuva atvers sieną.

0

Kaip skelbia baltarusių portalas „Nashaniva“, Lietuvos vilkikams neleidžiama išvažiuoti iš Baltarusijos, bet jų vairuotojai gali išvykti iš šalies.

Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)

„Kol Lietuvos pusė neatstatys normalaus eismo per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, sunkvežimiai su Lietuvos registracijos numeriais nebus išleidžiami per Baltarusijos sieną“, – portalui pranešė Baltarusijos valstybės muitinės komitetas.

Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, apie 800 Lietuvos sunkvežimių jau perkelti į aikšteles prie sienos su Lietuva: 70 – prie Kamenyj Log, 160 – prie Benekainių, 220 – prie Kotlovkos ir 350 – prie Berestavicos, o jų vairuotojams leidžiama išvykti. 

Virš 1 tūkst. vilkikų

Baltarusija skaičiuoja, kad šalyje yra 1,1 tūkst. Lietuvos vilkikų.

VSAT atstovas Giedrius Mišutis antradienio rytą BNS sakė, kad tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pirmadienio vakarą kreipėsi į Baltarusijos vyriausiąjį sienos su Lietuva įgaliotinį.  

„(Kreipėsi – BNS) vyriausiasis sienos įgaliotinis, kuris yra tarnybos vadas. Ir atitinkamai iš Baltarusijos pusės yra irgi vyriausiasis sienos su Lietuva įgaliotinis, vadovauja ten. Tas raštas jam yra išėjęs, atsakymo kol kas nėra gauta“, – antradienį BNS teigė G. Mišutis.

Tai jau antras kartas, kada Lietuva kreipiasi į Baltarusijos institucijas dėl leidimo Lietuvos vilkikams grįžti namo. Praėjusią savaitę buvo kreiptasi dėl Šalčininkų punkto atvėrimo tik Lietuvoje ir ES registruotiems krovininiams automobiliams, tačiau Baltarusija to padaryti nesutiko.

„Kreipimasis buvo iš pradžių siųstas sienos įgaliotinių lygmenyje, tai yra rinktinės vadui, sienos įgaliotiniam. Tai yra institutas, veikiantis prie visų sienų – ir su Rusija, Lenkija, Latvija. Sienos įgaliotiniai skirti aiškintis nestandartines situacijas, incidentus“, – teigė G. Mišutis.

G. Mišutis patikino, kad nuo pirmadienio ryto, kai po 9 val. į Lietuvą per Medininkų punktą dar įvažiavo du Lietuvos vilkikai, daugiau jų šalies nepasiekė.

„Dėl techninių priežasčių jie dar įvažiavo (...), bet po 9 val. jų (Baltarusija – BNS) jau nebeleido“, – BNS sakė G. Mišutis.

BNS rašė, kad autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.

Vyriausybė nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija Medininkų pasienio punkte taikant kai kurias išimtis. 

