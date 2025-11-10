NKVC vadovas skelbia, koks kitas žingsnis dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų

„Buvo priimtas sprendimas, kad mes pakartotinai kreipsimės į Baltarusijos institucijas aukštesniu lygiu, vyriausiųjų sienos įgaliotinių lygiu, kad būtų atidaryti du pasienio kontrolės postai evakuacijos koridoriui į abi puses. Tai būtų ir Medininkai, ir Šalčininkai. Lauksime nekantriai rezultato“, – žurnalistams pirmadienį po valstybės institucijų atstovų susitikimo su vežėjais sakė V. Vitkauskas.
Anot jo, taip pat planuojama imtis kitų diplomatinių priemonių – kalbėtis su autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimu.
„Tiek mūsų vardu, tiek mūsų strateginių partnerių vardu, irgi gali duoti tam tikro rezultato“, – sakė V. Vitkauskas.
Jo teigimu, NKVC duomenimis, Baltarusijos pusėje įstrigę apie 500 Lietuvos vežėjų vilkikų, tuo metu nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, pasak jo. skaičiuoja apie 1 tūkst. vilkikų.
„Mums reikia labai aiškiai susitikrint, kiek iš tikrųjų yra transporto priemonių, nes tai įtakos ir mūsų sprendimu dėl vairuotojų galimo įvažiavimo į Baltarusijos teritoriją, kad būtų tas transporto priemones galima susigrąžint ir panašiai“, – teigė NKVC vadovas.
Savo ruožtu „Linava“ skelbia, kad Baltarusijoje yra apie 4,5 tūkst. jos narių vilkikų ir puspriekabių.
NKVC vadovo teigimu, prognozuoti, kada Lietuva sulauks atsakymo, sunku: „Buvo praktikų, kai per dvi dienas atsakė, buvo praktikų, kai per vieną dieną atsakė. Tai šiandien išsiųsim tą mūsų kreipimąsi ir lauksime.“
„Manyčiau, kad tos diplomatinės priemonės turėtų suveikt. Klausimas tiktai kada (...). Tikrai net nenorėtumėm laukti galbūt viso to laiko, viso lapkričio, galbūt galėtų būt ir greičiau, bet tai tikrai priklausys nuo Baltarusijos pusės, kaip jinai sureaguos ir kokie bus žingsniai iš jų“, – pridūrė jis.
V. Vitkauskas teigė, kad dėl patiriamų nuostolių atlyginimo bus kreipiamasi į Europos Komisiją.
„Mes turime išsinagrinėti, išspręsti ir įsivertinti tą žalą ir paskui kalbėti galbūt ir Europos Komisijos vardu su Lukašenkos režimu dėl galimų kompensacijų ir kitokių dalykų (...), turėtų suprast Lukašenkos režimas, kad tos sąnaudos, tie nuostoliai, kurie mus pasieks, kuriuos mes patirsime, turės būt kompensuoti“, – tikino V. Vitkauskas.
Anot baltarusių portalo „Nashaniva“, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.
Savo ruožtu V. Vitkauskas sako, kad konfiskavimo atveju nuostolius taip pat turėtų kompensuoti Baltarusija.
„Jeigu būtų konfiskavimai, mes, aišku, irgi į tą bendrą lentelę šitų nuostolių turėtumėme įtraukt tokius dalykus ir tada jau ieškoti būdų, kaip išieškot tuos pinigus iš Lukašenkos režimo, kad galėtumėm sektoriui kompensuot šituos dalykus“, – sakė jis.
Anot NKVC vadovo, Minsko pareiškimas, kad para prastovos vilkikui kainuos 120 eurų, yra spaudimo priemonė, o tokia kaina yra neadekvati ir 10 kartų didesnė negu įprasta.
„Prie Šalčininkų, kur buvo laikomos aikštelėje transporto priemonės buvo išvis neapmokestinamos. Tai yra tikrai spaudimas, (...) poveikio priemonė, kuri bando kiršyti mūsų vairuotojus, įmones, asociacijas su mūsų valdžios atstovais (...). Tai yra nonsensas“, – sakė V. Vitkauskas.
Kaip spręsti Baltarusijoje strigusių vilkikų problemą, pirmadienį aptarė Vyriausybės, NKVC, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, „Linavos“ ir Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso atstovai.