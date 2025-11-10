 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

NKVC vadovas skelbia, koks kitas žingsnis dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų

2025-11-10 16:40 / šaltinis: BNS
2025-11-10 16:40

 Lietuva ketina dar kartą kreiptis į Baltarusijos institucijas, jog jos įmonių vilkikai būtų įleidžiami į Lietuvą per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas (NKVC) Vilmantas Vitkauskas. 

Vilmantas Vitkauskas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

 Lietuva ketina dar kartą kreiptis į Baltarusijos institucijas, jog jos įmonių vilkikai būtų įleidžiami į Lietuvą per Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas (NKVC) Vilmantas Vitkauskas. 

REKLAMA
0

„Buvo priimtas sprendimas, kad mes pakartotinai kreipsimės į Baltarusijos institucijas aukštesniu lygiu, vyriausiųjų sienos įgaliotinių lygiu, kad būtų atidaryti du pasienio kontrolės postai evakuacijos koridoriui į abi puses. Tai būtų ir Medininkai, ir Šalčininkai. Lauksime nekantriai rezultato“, – žurnalistams pirmadienį po valstybės institucijų atstovų susitikimo su vežėjais sakė V. Vitkauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, taip pat planuojama imtis kitų diplomatinių priemonių – kalbėtis su autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimu.

REKLAMA
REKLAMA

„Tiek mūsų vardu, tiek mūsų strateginių partnerių vardu, irgi gali duoti tam tikro rezultato“, – sakė V. Vitkauskas.

REKLAMA

Jo teigimu, NKVC duomenimis, Baltarusijos pusėje įstrigę apie 500 Lietuvos vežėjų vilkikų, tuo metu nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, pasak jo. skaičiuoja apie 1 tūkst. vilkikų. 

„Mums reikia labai aiškiai susitikrint, kiek iš tikrųjų yra transporto priemonių, nes tai įtakos ir mūsų sprendimu dėl vairuotojų galimo įvažiavimo į Baltarusijos teritoriją, kad būtų tas transporto priemones galima susigrąžint ir panašiai“, – teigė NKVC vadovas. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu „Linava“ skelbia, kad Baltarusijoje yra apie 4,5 tūkst. jos narių vilkikų ir puspriekabių.  

NKVC vadovo teigimu, prognozuoti, kada Lietuva sulauks atsakymo, sunku: „Buvo praktikų, kai per dvi dienas atsakė, buvo praktikų, kai per vieną dieną atsakė. Tai šiandien išsiųsim tą mūsų kreipimąsi ir lauksime.“

„Manyčiau, kad tos diplomatinės priemonės turėtų suveikt. Klausimas tiktai kada (...). Tikrai net nenorėtumėm laukti galbūt viso to laiko, viso lapkričio, galbūt galėtų būt ir greičiau, bet tai tikrai priklausys nuo Baltarusijos pusės, kaip jinai sureaguos ir kokie bus žingsniai iš jų“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Vitkauskas teigė, kad dėl patiriamų nuostolių atlyginimo bus kreipiamasi į Europos Komisiją.

„Mes turime išsinagrinėti, išspręsti ir įsivertinti tą žalą ir paskui kalbėti galbūt ir Europos Komisijos vardu su Lukašenkos režimu dėl galimų kompensacijų ir kitokių dalykų (...), turėtų suprast Lukašenkos režimas, kad tos sąnaudos, tie nuostoliai, kurie mus pasieks, kuriuos mes patirsime, turės būt kompensuoti“, – tikino V. Vitkauskas.

REKLAMA

Anot baltarusių portalo „Nashaniva“, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos. 

Savo ruožtu V. Vitkauskas sako, kad konfiskavimo atveju nuostolius taip pat turėtų kompensuoti Baltarusija.

„Jeigu būtų konfiskavimai, mes, aišku, irgi į tą bendrą lentelę šitų nuostolių turėtumėme įtraukt tokius dalykus ir tada jau ieškoti būdų, kaip išieškot tuos pinigus iš Lukašenkos režimo, kad galėtumėm sektoriui kompensuot šituos dalykus“, – sakė jis.

REKLAMA

Anot NKVC vadovo, Minsko pareiškimas, kad para prastovos vilkikui kainuos 120 eurų, yra spaudimo priemonė, o tokia kaina yra neadekvati ir 10 kartų didesnė negu įprasta.

„Prie Šalčininkų, kur buvo laikomos aikštelėje transporto priemonės buvo išvis neapmokestinamos. Tai yra tikrai spaudimas, (...) poveikio priemonė, kuri bando kiršyti mūsų vairuotojus, įmones, asociacijas su mūsų valdžios atstovais (...). Tai yra nonsensas“, – sakė V. Vitkauskas.

Kaip spręsti Baltarusijoje strigusių vilkikų problemą, pirmadienį aptarė Vyriausybės, NKVC, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, „Linavos“ ir Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso atstovai. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų