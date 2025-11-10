Lukašenka grasina Lietuvai: sunkvežimiai paimti „saugoti“, reikės susimokėti

„Noriu pareikšti: mes jau seniai esame pasirengę atidaryti sieną. Mes jos neuždarėme. Per kelias valandas ji iš mūsų pusės gali atnaujinti savo veiklą. Pasienio pareigūnai iš esmės yra tam pasirengę“, – sako A. Lukašenka.
Lukašenka: „Jei Lietuva nori – kamuolys yra jos pusėje“
Baltarusijos lyderis pareiškė, kad pasienio komiteto pirmininkas jį informavo apie padėtį ir kad Lietuva nori sušvelninti susidariusią situaciją.
„Aš jam atsakiau: jei Lietuva nori – kamuolys yra jos pusėje. Prašome atidaryti sieną, dirbsime ir bendradarbiausime, kaip iki šiol“, – cituojamas jis.
„Suprasdami, kad dėl sienos uždarymo susiklostė sudėtinga situacija, jie bandė tarpvalstybiniu lygiu perkelti sprendimo priėmimą į pasienio posto lygį. Jie, aš tai vadinu bailumu, kreipėsi į Lydos pasienio postą (ne į valstybės instituciją, ne į Užsienio reikalų ministeriją, ne į vyriausybę) su prašymu, o gal reikalavimu atidaryti sieną. Toje teritorijoje veikia du mūsų pasienio perėjimai. Viename iš ruožų atidaryti sieną. „Mes tariamai evakuosime kažkokius automobilius...“ – pasakojo A. Lukašenka.
„Aš net neišklausiau šio pranešimo. Pasakiau: gerai, kai bus pasirengę evakuoti, susitars su mūsų puse... Juk mes ten neturime nei muitinės pareigūnų pasienio poste, nei pasienio pareigūnų. Uždarė – uždarė. Mūsų tarnybos perskirstytos į kitas vietas – tai buvo mano sprendimas. Kai bus pasirengę, susitarsime. Norite evakuoti – evakuokite“, – cituojamas jis.
Baltarusijos vidaus reikalų institucijos visus lietuviškus automobilius surinko pasienio punktuose ir paėmė juos saugoti.
„Automobiliai surinkti, stovi saugojime. Tie, kurie juos saugo, paprašė, manau, 120 eurų už parą. Sumokėjome už apsaugą. Kiek dienų jie stovės – padauginkite iš 120 eurų – sumokėkite ir pasiimkite automobilius su kroviniu.
Jei per artimiausias kelias dienas tai nebus padaryta, priimsime sprendimą, kaip pareiškė Užsienio reikalų ministerija, pagal mūsų įstatymus. Iki šių automobilių konfiskavimo. Jie negali stovėti keliuose – 1 100 ar 1 200 didžiulių sunkvežimių, kurie stovėjo kažkur ten kelyje“, – sakė valstybės vadovas.
A. Lukašenka skelbia, kad davė atskirą nurodymą dėl sunkvežimių vairuotojų.
„Žmonės kentėjo, vairuotojai kentėjo. Aš daviau nurodymą, kad vairuotojai nebūtų skriaudžiami. Jie niekuo kalti. Krovinių gavėjai Lietuvoje taip pat niekuo kalti. <...>
Todėl vairuotojus mes nuvešime tiesiai į pasienio kontrolės punktą. Pasirūpinkite, kad ten vairuotojai nebūtų skriaudžiami“, – aiškina A. Lukašenka.
Premjerės patarėjas: Baltarusija toliau eskaluoja santykius su Lietuva
Baltarusijai pranešus, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas tikina – Minsko režimas toliau renkasi sprendimus, neturinčius nieko bendra su situacijos deeskalacija.
„Baltarusijos režimas toliau renkasi sprendimus, neturinčius nieko bendra su situacijos deeskalacija. Lietuvos ir kitų valstybių verslai toliau laikomi įkaitais – vietoje to, kad vilkikams būtų leista vykti per Medininkus ar problemą spręsti praleidžiant juos per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą (PKP), jie nukreipiami prie dar vieno uždaryto punkto“, – Eltai sakė I. A. Dobrovolskas.
„Primenu, kad Lietuvos ir Baltarusijos PKP uždaryti dėl hibridinės atakos iš Baltarusijos pusės – jos padarinius matėme ir penktadienį, kai trumpam teko uždaryti Vilniaus oro uostą. Šią situaciją sukūrė pati Baltarusija – ji laiko mūsų vežėjus ir jų turtą įkaitais, o sprendimų nesiima. Lengviausias kelias išspręsti tai, kas vyksta dabar, yra šalies, kuri viską ir pradėjo – Baltarusijos – rankose“, – akcentavo jis.
Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija (URM) paskelbė, jog šios valstybės pusėje, pasienyje su Lietuva, susikaupė daugiau nei 1 tūkst. šios šalies krovininių transporto priemonių.
Pasak Baltarusijos URM, siekiant užtikrinti šių transporto priemonių, daugiausia susikaupusių Kamenny Log ir Benyakony kontrolės punktų privažiavimo keliuose, saugumą ir apsaugą, šios transporto priemonės bus perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles Kotiovkos kontrolės punkto teritorijoje.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
