 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltarusija toliau eskaluoja santykius su Lietuva, sako Ruginienės patarėjas: Lukašenka laiko mūsų vežėjus ir jų turtą įkaitais

2025-11-10 09:48 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 09:48

Baltarusijai pranešus, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas tikina – Minsko režimas toliau renkasi sprendimus, neturinčius nieko bendra su situacijos deeskalacija. 

Baltarusijai pranešus, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas tikina – Minsko režimas toliau renkasi sprendimus, neturinčius nieko bendra su situacijos deeskalacija. 

REKLAMA
7

„Baltarusijos režimas toliau renkasi sprendimus, neturinčius nieko bendra su situacijos deeskalacija. Lietuvos ir kitų valstybių verslai toliau laikomi įkaitais – vietoje to, kad vilkikams būtų leista vykti per Medininkus ar problemą spręsti praleidžiant juos per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą (PKP), jie nukreipiami prie dar vieno uždaryto punkto“, – Eltai sakė I. A. Dobrovolskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Primenu, kad Lietuvos ir Baltarusijos PKP uždaryti dėl hibridinės atakos iš Baltarusijos pusės – jos padarinius matėme ir penktadienį, kai trumpam teko uždaryti Vilniaus oro uostą. Šią situaciją sukūrė pati Baltarusija – ji laiko mūsų vežėjus ir jų turtą įkaitais, o sprendimų nesiima. Lengviausias kelias išspręsti tai, kas vyksta dabar, yra šalies, kuri viską ir pradėjo – Baltarusijos – rankose“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija (URM) paskelbė, jog šios valstybės pusėje, pasienyje su Lietuva, susikaupė daugiau nei 1 tūkst. šios šalies krovininių transporto priemonių. 

REKLAMA

Pasak Baltarusijos URM, siekiant užtikrinti šių transporto priemonių, daugiausia susikaupusių Kamenny Log ir Benyakony kontrolės punktų privažiavimo keliuose, saugumą ir apsaugą, šios transporto priemonės bus perkeltos į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles Kotiovkos kontrolės punkto teritorijoje. 

ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.

indeliai.lt

REKLAMA
Petras
Petras
2025-11-10 10:04
Reikia kelisti uzsienio politika su kaimyninemis salimis, kalbetis su visais ir spresti problemas diplomatiskai.
Atsakyti
O ko tikėjotės?
O ko tikėjotės?
2025-11-10 10:14
Patys mušam, patys rėkiam.
Atsakyti
Galima
Galima
2025-11-10 10:16
Suprasti ko Trampas nebendrauja su lietuviais nes lygioje vietoj klumpam patys eskaluojam situaciją ir patys rėkiam
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų