Baltarusija pažėrė naujų kaltinimų ir grasinimų Lietuvai, perkelia pasienyje įstrigusius sunkvežimius į spec. aikšteles

Ministerija pranešimu pasidalijo „Facebook“ puslapyje.
Baltarusija sako perkelianti sunkvežimius į specialias aikšteles
Baltarusija vėl pažėrė kaltinimų ir grasinimų Lietuvai.
„Lietuvai vienašališkai uždarius pasienio kontrolės punktus prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos, Baltarusijoje liko daugiau nei 1 100 Lietuvos vežėjų sunkvežimių.
Siekiant užtikrinti saugumą ir išsaugoti transportą, Baltarusija juos perkelia į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles prie „Kotlovka“ punkto.
Humanitariniais sumetimais vairuotojams suteikta galimybė palikti Baltarusijos teritoriją ir grįžti į nuolatinę gyvenamąją vietą iki Lietuvos pusės atnaujins sienos veiklą.
Baltarusijos užsienio reikalų ministerija pabrėžia: visi nuostoliai ir vėlavimai yra politizuotų ir neapgalvotų Lietuvos valdžios institucijų sprendimų rezultatas.
Baltarusija pasilieka teisę taikyti visas įstatymais numatytas priemones likusiam transportui teritorijoje“, – rašoma įraše.
Pasisakė ir baltarusių muitinė. Baltarusijos pareigūnai apkaltino Lietuvą vykdant „nedraugišką politiką“.
„Jei Lietuva toliau vykdys nedraugišką politiką ir nesutiks su Lietuvos vežėjais, Baltarusijos pusė turi teisę imtis įstatymų numatytų priemonių dėl šių transporto priemonių. Sunkvežimiai galės išvykti iš stovėjimo aikštelių, bet tik po to, kai Lietuvos pusė visiškai atnaujins eismą per Baltarusijos ir Lietuvos sienos ruožą“, – „Belta“ cituojama Muitinės tarnyba.
Kondratovičius: Lenkija greičiausiai dar šį mėnesį atidarys pasienio punktus su Baltarusija
Nors Lenkija ir buvo atidėjusi planus atidaryti pasienio punktus su Baltarusija, Lietuvos vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako – tikėtina, jog Varšuva tokį sprendimą priims dar šį mėnesį.
„Aš praeitą savaitę kalbėjau su Lenkijos vidaus reikalų ministru. Jie planavo atidaryti tuos punktus lapkričio 1 d., bet dėl solidarumo su Lietuva jie to nepadarė. Bet greičiausiai padarys po lapkričio 15-osios, po 20-osios. Manau, tai tikrai įvyks“, – pirmadienį LRT radijui teigė V. Kondratovičius.
Vis tik, ministras tikino, jog į susiklosčiusią situaciją uždarius sienas su Baltarusija valstybėms reikia reaguoti kartu.
„Mes turime žiūrėti bendrai į tą situaciją, bendrai, kaip regionas, reaguoti į tą hibridinį spaudimą iš Baltarusijos. Turime derinti tuos veiksmus kartu“, – akcentavo jis.
Spalį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas buvo pranešęs, kad lapkritį Varšuva ketina atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Tačiau po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną tokie planai atidėti.
Atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilkikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!