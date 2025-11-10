 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kondratovičius sako, kad Lenkija dar šį mėnesį gali atidaryti pasienio punktus su Baltarusija: kaip pasielgs Lietuva?

2025-11-10 09:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 09:06

Nors Lenkija ir buvo atidėjusi planus atidaryti pasienio punktus su Baltarusija, Lietuvos vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako – tikėtina, jog Varšuva tokį sprendimą priims dar šį mėnesį.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nors Lenkija ir buvo atidėjusi planus atidaryti pasienio punktus su Baltarusija, Lietuvos vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako – tikėtina, jog Varšuva tokį sprendimą priims dar šį mėnesį.

REKLAMA
0

„Aš praeitą savaitę kalbėjau su Lenkijos vidaus reikalų ministru. Jie planavo atidaryti tuos punktus lapkričio 1 d., bet dėl solidarumo su Lietuva jie to nepadarė. Bet greičiausiai padarys po lapkričio 15-osios, po 20-osios. Manau, tai tikrai įvyks“, – pirmadienį LRT radijui teigė V. Kondratovičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik, ministras tikino, jog į susiklosčiusią situaciją uždarius sienas su Baltarusija valstybėms reikia reaguoti kartu.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes turime žiūrėti bendrai į tą situaciją, bendrai, kaip regionas, reaguoti į tą hibridinį spaudimą iš Baltarusijos. Turime derinti tuos veiksmus kartu“, – akcentavo jis.

REKLAMA

Spalį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas buvo pranešęs, kad lapkritį Varšuva ketina atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija. Tačiau po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną tokie planai atidėti.

Atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

REKLAMA
REKLAMA

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.

Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilkikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų