  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuviški vilkikai galės grįžti per Šalčininkus – sprendimas bus derinamas pasienyje

2025-11-07 14:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 14:02

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad lietuviškų vilkikų sugrįžimo į šalį per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą klausimas gali būti išspręstas tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių, nesikreipiant į aukštesnes institucijas. Anot jo, dėl vilkikų, strigusių ne pasienyje, o Baltarusijos viduje, bus sprendžiama vėliau.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

„Pagrindinis sprendimas yra ištraukti mūsų vilkikus iš tos situacijos, kurioje jie yra. Galima padaryti labai aiškiai, pradedant evakuaciją tų vilkikų iš tos vietos, kur jie yra. Būtent prie sienos aš kalbu“, – penktadienį žurnalistams sakė jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šį klausimą, aš manyčiau, išspręsime pasieniečių lygiu“, – teigė jis. 

Vis tik, ministro teigimu, situacija dėl Baltarusijos viduje likusių lietuviškų vilkikų dar nėra sprendžiama. Jis tikina, kad apie tai bus kalbama į šalį parvykus prie sienos likusiems vilkikams. 

„Čia jau tolesnis klausimas. (...) Dabar prie Šalčininkų skirtingais vertinimais turime 400 vilkikų, tai čia faktiškai savaitės darbas postui tokiam, ne savaitės, truputį mažiau galbūt, bet tikrai yra darbų. Kitus klausimus spręsime, kai jie ateis“, – sakė V. Kondratovičius. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Premjerės patarėjo teigimu, šiuo metu Baltarusijoje yra likę apie tūkstantį lietuviškų vilkikų, 400 iš jų – prie Šalčininkų pasienio kontrolės punkto.

