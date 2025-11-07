 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Baltarusijoje užstrigusių vilkikų vežėjai sumokėjo apie 5 mln. eurų Minsko biudžetui

2025-11-07 07:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 07:57

Baltarusijoje užstrigusiems vilkikams negalint grįžti į Lietuvą, Minsko biudžetui vežėjai per šią savaitę jau sumokėjo apie 5 mln. eurų, sako Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos („Linava“) viceprezidentas Olegas Tarasovas.

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

0

„Už šią savaitę, neskaičiuojant vairuotojų atlyginimų, kiekvienam vilkikui (laukimas kainuoja – ELTA) kažkur apie 1 tūkst. eurų, kiekvienam sąstatui. Jeigu mes kalbame apie 5 tūkst. užstrigusių vilkikų, tai kažkur 5 mln. eurų per šią savaitę vežėjai jau sumokėjo į Baltarusijos biudžetą“, – LRT radijui penktadienį sakė O. Tarasovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu transporto priemonė mėnesį prastovės (aikštelėse – ELTA), jeigu šimtą eurų (sumoka – ELTA) per parą, tai lengva paskaičiuoti – stovėjimas per mėnesį kainuos 3 tūkst. eurų“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Prie laikinai uždaryto Šalčininkų pasienio posto Baltarusijos pusėje laukia keli šimtai transporto priemonių, iš viso Baltarusijoje yra apie 5 tūkst. Lietuvoje registruotų vilkikų ir puspriekabių.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

