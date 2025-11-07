 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleksandras Brokas traukiasi iš kultūros viceministro pareigų

2025-11-07 11:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 11:43

Antradienį kultūros viceministru pradėjęs dirbti Aleksandras Brokas traukiasi iš šių pareigų. Apie tai penktadienį jis pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

Antradienį kultūros viceministru pradėjęs dirbti Aleksandras Brokas traukiasi iš šių pareigų. Apie tai penktadienį jis pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

33

„Gerbiami kolegos, kultūros bendruomenės nariai, draugai ir visi, kuriems rūpi Lietuvos kultūra, šiandien priėmiau sprendimą pasitraukti iš kultūros viceministro pareigų“, – teigiama įraše. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje kilo daug diskusijų, interpretacijų ir spekuliacijų apie mano asmenį. Kai kurių jų tikslas buvo ne tiesa, o reputacinis puolimas, nukreiptas ne tik prieš mane, bet ir prieš pačią kultūros idėją (…). Vis dėlto, aš visuomet tikėjau, kad kultūra prasideda nuo orumo. Todėl šiandien pasitraukiu tam, kad šis principas būtų išsaugotas – jog ministerija galėtų dirbti be destrukcijos šešėlių, o visuomenė – be abejonių dėl jos skaidrumo“, – akcentuoja A. Brokas. 

Vis dėlto, jis pažymi, jog ir toliau dirbs kultūros bei viešajame sektoriuose. 

„Mano kelias kultūroje nesibaigia. Tikiu, kad kūryba ir toliau bus galingiausias būdas kalbėti apie tiesą, žmogų ir vertybes. Todėl ir toliau dirbsiu ten, kur galiu būti naudingas – mene, švietime ir viešajame diskurse“, – rašoma įraše. 

Kaip skelbta anksčiau, antradienį viceministro pareigas pradėjęs eiti A. Brokas viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos. 

Be to, ketvirtadienį paaiškėjo, jog jis jau po Krymo aneksijos lankėsi Rusijoje. Tiesa, jis pažymėjo, jog po 2014-ųjų ne vieną kartą į Rusiją vyko todėl, kad filmavo filmą, kritikuojantį minėtos valstybės režimą.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė savaitės pradžioje teigė iš specialiųjų tarnybų nesulaukusi jokių neigiamų indikacijų apie naująjį viceministrą.

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

VALIO
VALIO
2025-11-07 11:50
Ha ha ha ha ha zemaitaiti gavai spygaaaaaa
Atsakyti
von pa s radastėlę
von pa s radastėlę
2025-11-07 11:45
adjos adjos,gero kelio,šmėkla, turbūt eisi patarėju pas žemaitkelniį...
pagarba visuomenininkams,spaudai,žurnalistams,visiems,pagarba,tik taip,atviras žodis, teisinga sžodis daro ir tikimės darys stebuklus
Atsakyti
Laima
Laima
2025-11-07 11:46
Ir tas susiprato šiaip ne taip.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (33)
