 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltarusija kaltina Lietuvą ir Lenkiją: „Jų veiksmai – hibridinio karo elementas“

2025-11-05 15:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 15:11

Baltarusijos saugumo tarybos sekretorius Aleksandras Volfovičius pareiškė, kad „Lietuvos ir Lenkijos veiksmai pasienyje esą yra hibridinio karo elementas“. Pasak jo, kaimyninės šalys neva provokuoja įtampą vietoj to, kad siektų dialogo, o dėl jų sprendimų, anot A. Volfovičiaus, kenčia ne Baltarusija, o viso regiono stabilumas.

Baltarusija kaltina Lietuvą ir Lenkiją: „Jų veiksmai – hibridinio karo elementas“ (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos saugumo tarybos sekretorius Aleksandras Volfovičius pareiškė, kad „Lietuvos ir Lenkijos veiksmai pasienyje esą yra hibridinio karo elementas“. Pasak jo, kaimyninės šalys neva provokuoja įtampą vietoj to, kad siektų dialogo, o dėl jų sprendimų, anot A. Volfovičiaus, kenčia ne Baltarusija, o viso regiono stabilumas.

REKLAMA
3

„Lietuvos ir Lenkijos veiksmai pasienyje yra hibridinio karo elementas“, – pareiškė Baltarusijos saugumo tarybos sekretorius A. Volfovičius, rašo BELTA.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, „Baltarusija bando užmegzti dialogą ir siekia rasti bendrą kalbą su bet kuria kaimynine šalimi“.

REKLAMA
REKLAMA

„Neseniai virš savo teritorijos matėme droną, kurie skrido Lenkijos link (kalbama apie dronus, rugsėjo mėnesį įskridusius į Lenkijos teritoriją; Lenkijos pusė patvirtino, kad gavo iš baltarusių įspėjimą apie jų artėjimą) Mes parodėme geranoriškumą – iš anksto įspėjome Lenkijos vadovybę. Kai kuriuos dronus numušėme savo teritorijoje, kai kurių – ne, tačiau situaciją kontroliavome, stebėjome ir informavome Lenkiją. Lenkai buvo visiškai sutrikę ir nepasiruošę – šalis, kuri nori laikyti save pirmąja Europoje kariniu požiūriu“, – teigė valstybės sekretorius.

REKLAMA

„Užuot padėkoję, uždarė sieną“

A. Volfovičius piktinosi, kad „lenkai, užuot konstruktyviai padėkoję, užmezgę dialogą ir objektyviai išsiaiškinę priežastis, uždarė sieną savaitei“.

„Kam jie pakenkė labiau? Visų pirma – sau, savo piliečiams. Lietuviai taip pat elgiasi panašiai: uždarė pasienio punktus. Daugiau kaip 1,5 tūkstančio Lietuvos sunkvežimių liko Baltarusijos teritorijoje“, – sakė jis.

Pasak A. Volfovičiaus, tokie Lietuvos ir Lenkijos veiksmai pirmiausia kelia grėsmę ne Baltarusijos stabilumui, o kitoms valstybėms, kurių kroviniai vežami iš Rytų į Vakarus ir atgal.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sienos uždarymas smogė baltarusiams: pasienyje su Lenkija nusidriekė eilės, prasidėjo prekyba vietomis (nuotr. gamintojo)
Sienos uždarymas smogė baltarusiams: pasienyje su Lenkija nusidriekė eilės, prasidėjo prekyba vietomis (69)
Meteorologinis balionas (nuotr. SCANPIX)
Meteorologiniai balionai skraido virš Lietuvos: baltarusis paaiškino, kaip viskas vyksta (69)
Keliautojos patirtis skrendant ir Lietuvoje atsirandant meteorologiniams balionams su kontrabanda (tv3.lt koliažas)
Iš Kipro į Lietuvą skridusi keleivė atskleidė, ką teko išgyventi: „Absurdas“ (32)
Uždarius Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktus, padidėjo transporto priemonių eilės Šalčininkų PKP (Lukas Balandis/BNS)
Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų