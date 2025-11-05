Baltarusija kaltina Lietuvą ir Lenkiją: „Jų veiksmai – hibridinio karo elementas“

„Lietuvos ir Lenkijos veiksmai pasienyje yra hibridinio karo elementas“, – pareiškė Baltarusijos saugumo tarybos sekretorius A. Volfovičius, rašo BELTA.
Pasak jo, „Baltarusija bando užmegzti dialogą ir siekia rasti bendrą kalbą su bet kuria kaimynine šalimi“.
„Neseniai virš savo teritorijos matėme droną, kurie skrido Lenkijos link (kalbama apie dronus, rugsėjo mėnesį įskridusius į Lenkijos teritoriją; Lenkijos pusė patvirtino, kad gavo iš baltarusių įspėjimą apie jų artėjimą) Mes parodėme geranoriškumą – iš anksto įspėjome Lenkijos vadovybę. Kai kuriuos dronus numušėme savo teritorijoje, kai kurių – ne, tačiau situaciją kontroliavome, stebėjome ir informavome Lenkiją. Lenkai buvo visiškai sutrikę ir nepasiruošę – šalis, kuri nori laikyti save pirmąja Europoje kariniu požiūriu“, – teigė valstybės sekretorius.
„Užuot padėkoję, uždarė sieną“
A. Volfovičius piktinosi, kad „lenkai, užuot konstruktyviai padėkoję, užmezgę dialogą ir objektyviai išsiaiškinę priežastis, uždarė sieną savaitei“.
„Kam jie pakenkė labiau? Visų pirma – sau, savo piliečiams. Lietuviai taip pat elgiasi panašiai: uždarė pasienio punktus. Daugiau kaip 1,5 tūkstančio Lietuvos sunkvežimių liko Baltarusijos teritorijoje“, – sakė jis.
Pasak A. Volfovičiaus, tokie Lietuvos ir Lenkijos veiksmai pirmiausia kelia grėsmę ne Baltarusijos stabilumui, o kitoms valstybėms, kurių kroviniai vežami iš Rytų į Vakarus ir atgal.
