13-metis peiliu 40 kartų dūrė savo broliui: tai, ką pasakė kunigas per laidotuves, sujaudino visus

Antradienį, lapkričio 4 d., vyko 17-mečio laidotuvės. Ceremonijoje dalyvavo minios žmonių. Gedintieji negalėjo sulaikyti ašarų – atsisveikinimo metu net kunigas sunkiai rinko žodžius, rašoma fakt.pl.
Paskutinis atsisveikinimas su Łukaszu
Atsisveikinimas su 17-mečiu Łukaszu prasidėjo antradienį 11.30 val. rožinio malda Wola Osowińska parapijos bažnyčioje. Į ceremoniją susirinko tiek daug žmonių, kad kai kurie netilpo į vidų. Daugybė mokinių atėjo palydėti savo draugo į paskutinę kelionę.
Bažnyčioje Łukaszo karstas buvo padengtas baltų gėlių vainikais, o ant jo – padėtas berniuko portretas.
Gedintieji buvo apimti emocijų. Vienu metu vienam iš ceremonijos dalyvių prireikė medicininės pagalbos – į vietą buvo iškviesta greitoji.
Mišias aukojęs kunigas taip pat neslėpė jaudulio. „Įvyko kažkas baisaus. Turime tai atleisti“, – virpančiu balsu sakė dvasininkas.
Ceremonijos metu Łukaszą prisiminė ir jo mokytoja. Savo atsisveikinimo kalboje ji pabrėžė, kad 17-metis buvo puikus mokinys ir jautrus žmogus.
Po mišių laidotuvių procesija iškeliavo į Wola Osowińska kapines. Ten buvo palaidotas paauglio kūnas.
Berniuko kapas buvo tiesiog užverstas baltų gėlių vainikais, o ant vienos juostelės buvo užrašas: „Sudie, mūsų mylimas broli.“
Priekyje, ant medinio stovo, buvo padėta didelė širdies formos gėlių puokštė.
Brutalus 17-mečio nužudymas Wola Osowińska
Tragedija įvyko trečiadienį, spalio 29 d., praėjus kelioms minutėms po 3 val. ryto. Greitosios pagalbos tarnybos buvo iškviestos į vieną iš namų Wola Osowińska. Pasak „Fakt“, pranešimas buvo susijęs su bandymu nusižudyti.
Atvykus medikams, 17-metis Łukaszas rastas su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis. Jis buvo be sąmonės. Gydytojai kovojo dėl jo gyvybės, tačiau po kelių valandų jaunuolis mirė ligoninėje.
Pasak „Fakt“, jo 13-metis brolis iš pradžių tvirtino, kad Łukaszas susižalojo pats. Jis net paskambino tėvui ir pasakė, kad brolis „kažką sau padarė“ ir reikia pagalbos. Tačiau įvykio vietoje trūko vieno svarbaus dalyko – ginklo.
Šaltinių duomenimis, policija iš karto pastebėjo keletą nerimą keliančių detalių. Łukaszo kūne buvo daug žaizdų, tačiau jo kambaryje peilis nebuvo rastas.
Paieškos davė atsakymą – 13-mečio Szymono kambaryje aptiktas virtuvinis peilis. Būtent ten berniukas, kaip teigiama, prisipažino dūręs savo broliui. Neoficialiais duomenimis, dūrių galėjo būti net apie 40.
„Atsiprašau, aš nenorėjau“
Tą pačią dieną, kai Szymonas buvo nuvežtas į vaikų skyrių Liubline, policijos nuovadoje įvyko jaudinantis momentas.
„Jo tėvai apkabino jį ir verkė. O jis vis kartojo: „Atsiprašau, aš nenorėjau.“ Jie verkė ir ramino jį, sakydami: „Viskas bus gerai“, – pasakojo liudytojas.
13-metis buvo sulaikytas ir apgyvendintas vaikų namuose. Dėl kaltinamojo amžiaus byla nagrinėjama ne prokuratūroje, o Radzyń Podlaski šeimos teisme.
Spalio 30 d. buvo atlikti tolesni veiksmai, susiję su nepilnamečiu. Šiuo metu teismas bylos nekomentuoja.
