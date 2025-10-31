13-metis nužudė brolį, kol jis miegojo: kaimo gyventojai sukrėsti

Preliminarūs tyrėjų duomenys rodo, kad 13-metis naktį peiliu užpuolė miegantį savo 17-metį brolį, rašoma fakt.pl.
Pasak vieno iš kaimynų, šeima nebuvo niekuo išskirtinė ir gyveno taip, kaip visi. Vis tik po truputį aiškėja nusikaltimo detalės.
Užpuolimas įvyko naktį
Wola Osowińska yra didelis kaimas Borki savivaldybėje, netoli Radzyn Podlaski. Spalio 29 d. apie 3 valandą nakties policija gavo pranešimą apie namą, kuriame buvo peiliu sužalotas 17-metis. Jis mirė po kelių valandų ligoninėje.
Remiantis portalo radzyn.24wspolnota.pl duomenimis, 13-metis broliui dūrė apie 40 kartų.
Įtariamasis buvo sulaikytas ir nugabentas į policijos nepilnamečių sulaikymo centrą. Tyrėjai paėmė mėginius, siekdami nustatyti, ar jis buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų.
Žinoma tai, kad tą naktį tėvai buvo namuose kartu su vaikais.
Mokyklos bendruomenė ir kaimo gyventojai – sukrėsti
Abu broliai lankė vietos mokyklas: vyresnysis – žemės ūkio technikos mokyklą, jaunesnysis – pradinę.
Po tragedijos mokyklos planuoja surengti susitikimus su psichologais, kuriuose dalyvaus ir tėvai.
Anot policijos, į šį namą anksčiau nebuvo kviesta pagalba, taip pat nebuvo registruota jokių pranešimų dėl galimo smurto šeimoje.
Kaimo gyventojai neslepia – žiaurus nusikaltimas sukrėtė iki širdies gelmių.
„Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad gali įvykti tokia tragedija. Tai buvo normali šeima – abu berniukai lankė mokyklą, tėvas dirbo statybose. Ten visada buvo ramu“, – sakė vienas gyventojas portalo radzyn.24wspolnota.pl žurnalistui prie vietinės parduotuvės.
