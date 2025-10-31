Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

13-metis nužudė brolį, kol jis miegojo: kaimo gyventojai sukrėsti

2025-10-31 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 15:10

Wola Osowińska – ramus kaimas Borki savivaldybėje (Lenkija), kur, kaip sako vietos gyventojai, gyvenimas teka tyliai ir ramiai. Vis tik būtent čia įvyko sukrečianti šeimos tragedija.

Užsienio policijos švyturėliai (nuotr. 123rf.com)

Wola Osowińska – ramus kaimas Borki savivaldybėje (Lenkija), kur, kaip sako vietos gyventojai, gyvenimas teka tyliai ir ramiai. Vis tik būtent čia įvyko sukrečianti šeimos tragedija.

REKLAMA
0

Preliminarūs tyrėjų duomenys rodo, kad 13-metis naktį peiliu užpuolė miegantį savo 17-metį brolį, rašoma fakt.pl.

Pasak vieno iš kaimynų, šeima nebuvo niekuo išskirtinė ir gyveno taip, kaip visi. Vis tik po truputį aiškėja nusikaltimo detalės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užpuolimas įvyko naktį

Wola Osowińska yra didelis kaimas Borki savivaldybėje, netoli Radzyn Podlaski. Spalio 29 d. apie 3 valandą nakties policija gavo pranešimą apie namą, kuriame buvo peiliu sužalotas 17-metis. Jis mirė po kelių valandų ligoninėje.

REKLAMA
REKLAMA

Remiantis portalo radzyn.24wspolnota.pl duomenimis, 13-metis broliui dūrė apie 40 kartų.

Įtariamasis buvo sulaikytas ir nugabentas į policijos nepilnamečių sulaikymo centrą. Tyrėjai paėmė mėginius, siekdami nustatyti, ar jis buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų.

REKLAMA

Žinoma tai, kad tą naktį tėvai buvo namuose kartu su vaikais.

Mokyklos bendruomenė ir kaimo gyventojai – sukrėsti

Abu broliai lankė vietos mokyklas: vyresnysis – žemės ūkio technikos mokyklą, jaunesnysis – pradinę.

Po tragedijos mokyklos planuoja surengti susitikimus su psichologais, kuriuose dalyvaus ir tėvai.

Anot policijos, į šį namą anksčiau nebuvo kviesta pagalba, taip pat nebuvo registruota jokių pranešimų dėl galimo smurto šeimoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kaimo gyventojai neslepia – žiaurus nusikaltimas sukrėtė iki širdies gelmių.

„Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad gali įvykti tokia tragedija. Tai buvo normali šeima – abu berniukai lankė mokyklą, tėvas dirbo statybose. Ten visada buvo ramu“, – sakė vienas gyventojas portalo radzyn.24wspolnota.pl žurnalistui prie vietinės parduotuvės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų