Tragedija Papua Naujojoje Gvinėjoje: nuošliauža nusinešė mažiausiai 21 žmogaus gyvybę

Didžiausią žalą patyrė vilnietis – iš jo per tris mėnesius buvo išviliota beveik 60 tūkst. eurų.
Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienį 14.19 val. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) gavo vyro (gim. 1956 m.) pranešimą. Jis pasakojo, kad nuo sukčių nukentėjo rugpjūčio 1–spalio 27 dienomis.
Vilniuje, Olandų gatvėje, būnant namuose, jam skambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba. Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 59,8 tūkst. eurų.
Tą pačią dieną 10.16 val. Vilniaus AVPK gavo moters (gim. 1959 m.) pranešimą. Ji pareigūnams pasakojo, kad trečiadienį apie 10.45 val. Vilniaus rajone, Rudaminos kaime, būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba. Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 30,5 tūkst. eurų.
Ketvirtadienį apie 9.50 val. Švenčionių rajone, Pabradėje, moteriai (gim. 1959 m.) telefonu paskambino nepažįstami asmenys. Jie taip pat kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo apie 15,2 tūkst. eurų.
Vilniaus AVPK duomenimis, ketvirtadienį gautas moters (gim. 1948 m.) pranešimas, kad spalio 27 d. apie 12 val. sostinėje, būnant namuose ir prisijungus prie netikros banko svetainės, iš banko sąskaitos apgaule buvo pasisavinta apie 2,6 tūkst. eurų.
Dėl minėtų atvejų policija padėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimų.
Taip pat, kaip pranešė sostinės policija, ketvirtadienį apie 18.02 val. Vilniuje nepažįstami asmenys iš moters (gim. 1975 m.) apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę. Sukčiai iš moters banko sąskaitos pasisavino apie 6 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Nuo sukčių nukentėjo ir Marijampolės, Klaipėdos, Šiaulių apskričių gyventojai
Anot policijos, keli galimi sukčiavimo atvejai fiksuoti ir Klaipėdos apskrityje.
Uostamiesčio policijos duomenimis, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1961 m.), kuris nurodė, kad spalio 25 d. apie 10.30 val. per bendravimo programėlę gavo neva pažįstamos moters siųstą žinutę su nuoroda.
Vyras teigė, kad aktyvavęs atsiųstą nuorodą ir suvedęs reikalaujamus duomenis pastebėjo, kad iš jo banko sąskaitos apgaulės būdu pasisavinti 2 tūkst. eurų.
Klaipėdos AVPK duomenimis, ketvirtadienį moteris pranešė, kad tą pačią dieną jai telefonu paskambino nepažįstamas asmuo. Jis, anot moters, prisistatė Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoju (kalbėjo rusiškai) ir apgaulės būdu išviliojo 2,4 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Marijampolės policija, ketvirtadienį į pareigūnus kreipėsi Jurbarko rajono gyventoja (gim. 1964 m.), kuri nurodė, kad spalio 9 d. iš tariamos siuntų tarnybos gavo SMS žinutę su internetine nuoroda.
Ją atidarius ir suvedus prisijungimo duomenis, iš savo banko sąskaitos moteris prarado apie 1,2 tūkst. eurų.
Šiaulių AVPK duomenimis, spalio 22 d. Šiaulių gyventoja (gim. 1964 m.) per netikrą banko puslapį mėgino prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės, suvedė prisijungimo kodus ir juos patvirtino.
Vėliau iš jos sąskaitos buvo padaryti du pavedimai. Dėl to moteris nurodė patyrusi apie 2,7 tūkst. eurų žalą.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!