Į pareigūnus spjovęs mažeikiškis nesuprato, už ką yra sulaikomas: „Ir ką jūs norite parodyti?“

Pareigūnų apklausti praeiviai teigė nieko įtartino nematę. Netrukus pastebimas tiesiai tarnybinio automobilio link žingsniuojantis pilietis. Tai pranešėjas, kuris nurodė, kur link pasišalino nederamai elgęsis vyras.
Pranešėjas teigė savo akimis matęs, kaip galimai neblaivus asmuo priekabiavo prie žmonių.
Elgėsi agresyviai
Visai netrukus netoliese pareigūnai pastebėjo tarp daugiabučių einantį pilietį, kuris atitiko pranešėjo nurodytus požymius.
Į raginimus sustoti vyriškis nereagavo, o po kelių klausimų pasidarė dar agresyvesnis, tad pareigūnai nedelsiant surakino jo rankas.
„Kas jūs tokie esate, kokia policija? Ir ką jūs norite parodyti?“, – sulaikomas priešinosi jis.
Netrukus pasipylė ir keiksmažodžiai, o galiausiai ir spjūviai į pareigūnus. Toliau lieti įniršį vyriškiui teko prigulus ant žemės.
„Eikit n***. Ar jūs debilai esat, kaip nešaukt, b***. Debilai jūs? Žmonės, gelbėkit, čia nesąmonė“, – rėkė sulaikytasis.
Visos kelionės į policijos komisariatą metu sulaikytasis intensyviai spardė duris.
„Dabar taip, pasakysiu taip. Mane atrišat“, – pareigūnams toliau policijos automobilyje įsakinėjo agresyvus vyriškis.
Pilietis kurį laiką praleido laikino sulaikymo kameroje ir namo keliavo jau su protokolu kišenėje dėl eilės administracinių nusižengimų.
