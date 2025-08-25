Kalendorius
Policininkams pasipriešinęs girtas vilnietis atsidūrė ligoninėje

2025-08-25 08:47 / šaltinis: BNS
2025-08-25 08:47

Vilniaus apskrities policijos pareigūnams sostinėje ir Lentvaryje sekmadienį pasipriešino du sulaikytieji, vienas atsidūrė areštinėje, kitas – ligoninėje.

Ligoninė (nuotr. Fotodiena.lt)

Vilniaus apskrities policijos pareigūnams sostinėje ir Lentvaryje sekmadienį pasipriešino du sulaikytieji, vienas atsidūrė areštinėje, kitas – ligoninėje.

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 20.50 val. Vilniuje, T. Ševčenkos gatvėje esančiame policijos komisariate, už smurtą artimoje aplinkoje sulaikytas neblaivus (2,70 prom.) 57 metų vyras nevykdė pareigūnų teisėtų reikalavimų ir jiems priešinosi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariamasis pristatytas į ligoninę.

Tą pačią dieną, apie 13.30 val., Trakų rajone, Lentvaryje, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,02 prom.) 33 metų vyras apgadino policijos automobilio „Volkswagen Transporter“ laikino sulaikymo kamerą – įlenkė dureles ir įskėlė sėdynę.

Nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo. Įariamasis uždarytas į areštinę.

