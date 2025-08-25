Policininkams pasipriešinęs girtas vilnietis atsidūrė ligoninėje

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 20.50 val. Vilniuje, T. Ševčenkos gatvėje esančiame policijos komisariate, už smurtą artimoje aplinkoje sulaikytas neblaivus (2,70 prom.) 57 metų vyras nevykdė pareigūnų teisėtų reikalavimų ir jiems priešinosi.
Įtariamasis pristatytas į ligoninę.
Tą pačią dieną, apie 13.30 val., Trakų rajone, Lentvaryje, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,02 prom.) 33 metų vyras apgadino policijos automobilio „Volkswagen Transporter“ laikino sulaikymo kamerą – įlenkė dureles ir įskėlė sėdynę.
Nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo. Įariamasis uždarytas į areštinę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!