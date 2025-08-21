Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo naujausia žinia apie profesoriaus Vytauto Landsbergio būklę

2025-08-21 10:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 10:23

Prieš maždaug mėnesį laiko buvo pranešta, kad Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis (92 m.) pateko į ligoninę. Vis tik praėjusį pirmadienį, rugpjūčio 11 dieną, jis buvo išleistas namo.

Vytautas Landsbergis (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Prieš maždaug mėnesį laiko buvo pranešta, kad Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis (92 m.) pateko į ligoninę. Vis tik praėjusį pirmadienį, rugpjūčio 11 dieną, jis buvo išleistas namo.

Naujienų portalui tv3.lt profesorius sutiko trumpai pakomentuoti apie tai, kokia jo savijauta yra dabar.

Pranešė, kaip jaučiasi

Susisiekus su V. Landsbergiu, jis pernelyg daug apie savo sveikatą nepasakojo. Pasiteiravus, kaip profesorius jaučiasi jis atsakė trumpai.

„Na, dar gyvas“, – atskleidė Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas. Jis pridėjo, kad plačiau dalintis apie savo sveikatą nenori.

Vis tik dar praėjusią savaitę, rugpjūčio 14 dieną, profesorius sakė, kad jaučiasi gerai. Tuo metu jis neseniai buvo grįžęs namo.

„Jaučiuosi gerai. Tegul tik visi jaučiasi gerai, jei turi tam pagrindą“, – tąkart pasakojo profesorius.

Buvo pranešama, kad profesorius su šypsena veide atskleidė, kad geriau jaustis padeda namų aplinka, o taip pat juokaudamas pridėjo: Geriau, kol esi gyvas, nei numiręs“.

Anksčiau atsidūrė ligoninėje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.

„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos. 

Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę.

Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai. 

Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.

