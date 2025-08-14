Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Landsbergis išleistas iš ligoninės: „Pusiau su bėda, bet dar gyvas“

2025-08-14 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 14:46

Aukščiausiosios tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pirmadienį buvo išleistas iš ligoninės, skelbia portalas 15min.lt.

Vytautas Landsbergis (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Aukščiausiosios tarybos–Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pirmadienį buvo išleistas iš ligoninės, skelbia portalas 15min.lt.

11

„Kaip čia pasakius, (jaučiuosi – ELTA) pusiau su bėda, bet dar gyvas, dirbinėju šį bei tą (...) Būtų blogiau, tai būčiau ligoninėje“, – portalui teigė profesorius. 

Kaip skelbta anksčiau, į medikus dėl judėjimo problemas keliančio sindromo V. Landsbergis kreipėsi liepos pabaigoje. Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas Lrytas.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos. 

Portalo duomenimis, po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai. 

Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje. 

