  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Internetu nusipirkusi šortus mergina patyrė tikrą košmarą: ėmė tirpti ant odos

2025-08-18 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 19:40

27-metė Molly-May Watson nusipirko šortus už 8,57 svarus iš pardavėjo „TikTok“ socialiniame tinkle. Pirmąjį kartą moteris šiuos šortus vilkėjo sesers kūdikio sutikimo vakarėlyje. Moteris sakė, kad patyrė antrojo laipsnio nudegimus, kai internetu įsigyti šortai, kurie formuoja figūrą, tiesiog ištirpo ant jos odos. 

Molly-May Watson (Nuotr. @Molly-MayWatson)

27-metė Molly-May Watson nusipirko šortus už 8,57 svarus iš pardavėjo „TikTok" socialiniame tinkle. Pirmąjį kartą moteris šiuos šortus vilkėjo sesers kūdikio sutikimo vakarėlyje. Moteris sakė, kad patyrė antrojo laipsnio nudegimus, kai internetu įsigyti šortai, kurie formuoja figūrą, tiesiog ištirpo ant jos odos. 

Mirror.co.uk rašo, jog po poros mėnesių nuo pirkimo Molly juos pirmą kartą dėvėjo po suknele, kai dalyvavo savo sesers kūdikio sutikimo šventėje. Molly sakė, kad ji manė, jog į jos suknelę įskrido bitė, kai ji pajuto deginimą dešinėje šlaunyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kreipėsi į ligoninę

Ji nuskubėjo į vonios kambarį pažiūrėti, kas atsitiko. Moteris turėjo nuplėšti šortus, nes elastanas tiesiog ištirpo ant jos odos. Kitą dieną ji nuvyko į „St Thomas“ ligoninės skubios pagalbos skyrių Londone, kur jai buvo pasakyta, kad ji gali likti su randais visam gyvenimui.

Po to, kai ji pateikė skundą „TikTok“ programėlėje, ji pasakojo, kad kaip kompensaciją gavo tik 10 svarų kuponą.

Molly sakė: „Jaučiau deginimą viršutinėje sėdmenų dalyje ir kojos šone. Dėl tos priežasties maniau, kad į mano suknelę įskrido bitė. Nuėjau į tualetą pažiūrėti, kas, po velnių, vyksta. Šortai buvo įšsilydę ant mano kojos“.

„Taigi turėjau juos nuplėšti ir likau su pirmo ir antro laipsnio nudegimais. Šiuo metu negaliu normaliai vaikščioti. Ligoninėje, į kurią kreipiausi, man pasakė, kad šiuo metu gali likti randai visam gyvenimui“, – tęsė moteris.

Molly šortus buvo užsidėjusi tik vieną kartą – sesers kūdikio sutikimo vakarėlyje. Po to, kai likusią šventės dalį praleido jaučiantis diskomfortą, kitą dieną ji kreipėsi į gydytojus.

„Maniau, kad tiesiog paliksiu taip, kaip yra, bet skausmas buvo nepakeliamas ir vis blogėjo“, – sakė ji.

Gavo atsaką iš „TikTok“ platformos

„Pirmadienį turėjau kreiptis į skubios pagalbos skyrių ir man buvo suteikta skubi pagalba nudegimų gydymo centre.

Nuo tada esu apibintuota. Gydytojai patvirtino, kad tai tikrai nudegimai. Jie sakė: „Mes tikrai nežinome, ar tai nudegimas nuo karščio, ar cheminė reakcija“.

Molly tęsė: „Dabar negaliu rasti pardavėjo „Google“ paieškoje, todėl manau, kad jis iš pat pradžių nebuvo teisėtas. Aš nusiunčiau „TikTok“ žinutę su visų nudegimų ir išlydytų šortų nuotraukomis ir parašiau: „Štai kas nutiko“.

„Jie man atsakė: „Mes galime grąžinti pinigus ir duoti 10 svarų kuponą“.

„Daugiau niekada nebeapsipirksiu toje parduotuvėje. Tai įžeidžiama. Jie pasakė: „Deja, nieko negalime padaryti“, – pasakojo Molly.

Molly-May buvo priversta dirbti iš namų, kol gijo jos koja ir jai buvo pasakyta kreiptis į savo šeimos gydytoją, jei pastebės kokių nors pokyčių.

„TikTok“ patvirtino, kad skelbimas ir pardavėjo puslapis buvo pašalinti iš platformos praėjusių metų birželį. Atstovas spaudai sakė, kad „TikTok“ jau reagavo į skundą ir suteikė kompensaciją pirkėjui.

