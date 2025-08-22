Vaikų sveikatos patikrą dalis tėvų palieka paskutinei minutei: „Gal užmiršo, gal vasara kokia aktyvi, intensyvi buvo“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Skaičiuoti besimokančiam penkiamečiui Dominykui šis rugsėjis bus pirmasis lietuviškame darželyje. Iki rugsėjo pirmosios Dominykas dar gali smagiai džiaugtis vaikiškais malonumais žaidimų aikštelėje, nes Dominyko mama jau pasirūpino būsimo darželinuko sveikatos patikra.
„Dar laukiam dantukus pasitikrinti ir pradėsim pirmuosius mokslo metus“, – sako panevėžietė Karolina.
Karolina su šeima iš Anglijos į Lietuvą grįžo po 13 metų ir džiaugiasi, kad čia skiriamas didelis dėmesys vaikų sveikatai.
„Rado ūžesiukus vaikui, tai va, dar turėsim papildomus tyrimus dėl tų, nors Anglijoj daktarai netikrino ir mes tik dabar sužinojom, kad jis turi tokią problemą“, – pasakoja Karolina.
Lietuvoje visi vaikai iki 18 metų ir vyresni, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.
Pastebi nemalonią tendenciją
Gydytoja Dovilė Čiūdarienė pastebi, kad didžioji dalis tėvų atsakingai žiūri į vaikų sveikatos patikrinimą, tačiau pasitaiko visko. Tad gydytojai vis primena, kuo svarbi išsami vaiko sveikatos patikra.
„Kuo toliau, tuo labiau tenka matyti su sveikata atsirandančių sutrikimų“, – teigia D. Čiūdarienė.
Pasak gydytojos, be pasekmių nepraeina ilgas sėdėjimas prie kompiuterių, naršymas telefonuose: „Kuomet tikriname su savo regėjimo lentelėmis, atrodo, viskas yra gerai, bet nukreipus pas specialistą galima rasti įvairių regos sutrikimų“.
Nors šviečiant saulei pilna žaidimų aikštelė vaikų, kas šokinėja, kas laipioja, tačiau pasak gydytojos, vaikai juda mažiau. Tad daugėja laikysenos, eisenos sutrikimų.
„Praktiškai kas antras vaikas turi tiek laikysenos, tiek eisenos sutrikimus, raumenų disbalansus“, – statistiką vardija gydytoja.
Primena apie odontologiją ir skiepų svarbą
Vizitas pas odontologą taip pat būtinas. Tad ir odontologai naujus mokslo metus pasitinka nusiteikę darbingai.
„Gal užmiršo, gal vasara kokia aktyvi, intensyvi buvo, gal vaikai pas senelius kažkur buvo, sunku pasakyti dėl ko, niekas neįvardija, bet kai jau užspaudžia mokykla ar darželis, tada taip. Bet tokių tikrai mažėja“, – komentuoja gydytoja odontologė Sandra Ulozienė.
Deja, problemų vaikų burnose – ne. Ir kaltinti čia reikia ne saldainius, kaip dažniausiai tai daro suaugusieji, o prastą vaikų dantukų priežiūrą.
„Iš vaiko vaikystės neatimsi saldainių, čia neįmanoma misija, bet svarbiausia yra higiena“, – sako S. Ulozienė.
Ne mažiau svarbu, anot specialistų, kad mokslo metus vaikai pasitiktų paskiepyti pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių.
Kada ir kokie skiepai reikalingi visada primena ir pataria gydytojas. Gali sudaryti ir individualų skiepijimo planą. Tik deja, specialistai pastebi grėsmingą tendenciją.
„Dėl dezinformacijos, migracijos, dėl individualaus skiepų plano delsimo skiepų apimtys yra mažėjančios, dėl to stebime vakcinomis valdomų užkrečiamų ligų sergamumo didėjimą ir tai tikrai yra didelė visuomenės sveikatos problema“, – komentuoja užkrečiamųjų ligų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Lileikytė.
Pastaraisiais metais daugiau registruojama kokliušo, pneumokokinės infekcijos atvejų. Šių ligų, anot specialistės, būtų galima išvengti laiku pasiskiepijus. Tuomet ir mokslo metų netrikdys sunkūs susirgimai.
