Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Rūtą Ščiogolevaitę nustebino vilniečio magijos triukas: „Norisi jus palaikyti“

2025-10-25 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 09:15

Į „Lietuvos talentų“ scena neretai atvyksta magai, savo paslaptingais ir retai kam suprantamais triukais pakerintys publiką ir dažnu atveju patenkantys į sekančius projekto etapus. Dar vienas magas, pabandęs savo laimę TV3 pramoginiame projekte – 39-erių Jurijus Majauskas.

Į „Lietuvos talentų“ scena neretai atvyksta magai, savo paslaptingais ir retai kam suprantamais triukais pakerintys publiką ir dažnu atveju patenkantys į sekančius projekto etapus. Dar vienas magas, pabandęs savo laimę TV3 pramoginiame projekte – 39-erių Jurijus Majauskas.

REKLAMA
2

Magija į vilniečio gyvenimą atkeliavo visiškai netikėtai, kai šis kadaise dirbo su vaikų renginiuose ir jam tiesiog pasiūlė paruošti „kažką magiško“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tada jis pradėjo domėtis magijos triukais:

„Gyvenime turiu dvi svarbias aistras – tapybą ir magiją. Tai hobis, kuris tapo ir pragyvenimo šaltiniu, meile. Šiandien bandysiu apjungti magiją ir meną“, – prieš pasirodymą intrigavo J. Majauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Magijos triukui pasitelkė „Mona Liza“ paveikslą

Jau pirmas iliuzionisto triukas nustebino daugelį, kai šis iš nedidelio lagamino ištraukė didžiulį pliušinį meškiną.

REKLAMA

Vėliau išsitraukė kortas su meno kūriniais ir projekto teisėjų paprašė išrinkti vieną iš jų, tačiau koks tai kūrinys, pats magas nematė.

Pasirodymo pabaigoje jis ne tik atspėjo, koks tai meno kūrinys, bet ir sugebėjo tame meno kūrinyje atidengti kortą, kurią slaptai ištraukti iš kortų kaladės paprašė Rūtos Ščiogolevaitės.

„Iš viso šito man labiausiai patiko „Mona Liza“, – neslėpė teisėja Anželika Cholina.

Tuo tarpu R. Ščiogolovaitė kritikavo Jurijų dėl drebančių rankų ir pasirodymo vientisumo.

„Norisi jus palaikyti, tikrai nebuvo viskas blogai, bet tikrai drebėjo rankos ir norėtūsi, kad to nebūtų. Norėtųsi, kad įkvėptumėt ir nesinori matyti to labai akivaizdaus jaudulio“, – pasirodymą analizavo R. Ščiogolovaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Ar užteks vilniečiui teisėjų palaikymo ir jis pateks į antrąjį „Lietuvos talentų“ etapą?

Pasirodymo ištrauka – straipsnio pradžioje.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadienį 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų