Rūtą Ščiogolevaitę nustebino vilniečio magijos triukas: „Norisi jus palaikyti“

Magija į vilniečio gyvenimą atkeliavo visiškai netikėtai, kai šis kadaise dirbo su vaikų renginiuose ir jam tiesiog pasiūlė paruošti „kažką magiško“.
Tada jis pradėjo domėtis magijos triukais:
„Gyvenime turiu dvi svarbias aistras – tapybą ir magiją. Tai hobis, kuris tapo ir pragyvenimo šaltiniu, meile. Šiandien bandysiu apjungti magiją ir meną“, – prieš pasirodymą intrigavo J. Majauskas.
Magijos triukui pasitelkė „Mona Liza“ paveikslą
Jau pirmas iliuzionisto triukas nustebino daugelį, kai šis iš nedidelio lagamino ištraukė didžiulį pliušinį meškiną.
Vėliau išsitraukė kortas su meno kūriniais ir projekto teisėjų paprašė išrinkti vieną iš jų, tačiau koks tai kūrinys, pats magas nematė.
Pasirodymo pabaigoje jis ne tik atspėjo, koks tai meno kūrinys, bet ir sugebėjo tame meno kūrinyje atidengti kortą, kurią slaptai ištraukti iš kortų kaladės paprašė Rūtos Ščiogolevaitės.
„Iš viso šito man labiausiai patiko „Mona Liza“, – neslėpė teisėja Anželika Cholina.
Tuo tarpu R. Ščiogolovaitė kritikavo Jurijų dėl drebančių rankų ir pasirodymo vientisumo.
„Norisi jus palaikyti, tikrai nebuvo viskas blogai, bet tikrai drebėjo rankos ir norėtūsi, kad to nebūtų. Norėtųsi, kad įkvėptumėt ir nesinori matyti to labai akivaizdaus jaudulio“, – pasirodymą analizavo R. Ščiogolovaitė.
