Roko Bernatonio triukas Holivude sukėlė sąmyšį: „Jie negalėto patikėti“

Roko šou stebėjo ne tik privatūs klubo nariai, garsiausi magai, bet ir žinomi lietuviai bei Holivudo žvaigždės. Patekti į „The Magic Castle“ žiūrovai gali gavę tik specialias rekomendacijas, o kai kurie iliuzionistai progos ten pademonstruoti savo triukus laukia dešimtmečius, rašoma pranešime spaudai.
„Nežinau tokio iliuzionisto, kuris nesvajotų apie pasirodymus šiame klube. Jame yra penki magijos teatrai – nuo mažiausio, kuriame telpa turbūt apie 15-20 žmonių, iki didžiausio, kur šou stebi 150-200 asmenų. Man teko garbė pasirodyti 80-ties žmonių auditorijai, per savaitę ten surengiau 20 pasirodymų“, – pasakoja R. Bernatonis.
Salėje – Holivudo žvaigždės
Pats jis, kaip žiūrovas, „The Magic Castle“ prieš tai yra lankęsis septynis kartus, o pirmą prašymą ten surengti savo pasirodymą, pirmąkart išsiuntė dar 2016-aisiais. Rokas teigia girdėjęs, kad vienas magas ten bando pakliūti jau 20 metų ir vis nenuleidžia rankų. Tad kiekvienam iliuzionistui surengti savo asmeninį šou „The Magic Castle“ yra ne tik garbės, bet ir didžiulio prestižo reikalas.
1909 metais pastatyta pilis, kurioje ir vyksta geriausių magų pasirodymai, turi oficialų kultūrinio paveldo statusą ir yra apipinta legendomis. Patekti į renginius gali tik rekomendacijų turintys, griežtai aprangos kodo paisantys žiūrovai. Viduje griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais – taip siekiama ne tik apsaugoti pasirodymų stebėti atvykstančias pasaulinio lygio superžvaigždes, bet ir leisti lankytojams patirti magiją ne per telefono ekranus, o gyvai, mėgaujantis kiekviena akimirka be jokių technologijų.
„Ar eidamas kaip kviestinis svečias, ar ten pasirodydamas, niekados nežinai, kokie garsūs žmonės bus salėje. Kadangi klubas yra Holivude, beveik kaskart gali išvysti garsius aktorius, dainininkus, verslo magnatus. Bičiulis buvo ten sutikęs Ashtoną Kutcherį su žmona Mila Kunis ir panašaus kalibro įžymybių.
Pats mačiau, kad mano pasirodymus stebėjo tikrai daug žinomų magų, turinčių net savo televizinius šou, nufilmuotus pasirodymus „Netflix“, taip pat salėje mačiau Amerikoje garsų virtuvės šefą Grant Achatz, girdėjau kalbas, jog mano šou žiūrėjo serialo „The Office“ žvaigždė Meredith Palmer, pats „The Magic Castle“ vadovas. Šou taip pat stebėjo mano bičiuliai garsus režisierius Saulius Baradinskas ir jo žmona aktorė, rašytoja Beata Tiškevič“, – įspūdžiais dalijasi R. Bernatonis.
Sąmyšį sukėlusį triuką galės pamatyti ir lietuviai
Iliuzionisto teigimu, didžiausią įspūdį susirinkusiems paliko jo paties kurtas triukas, kuomet perskaitomos vieno iš salėje sėdinčio žiūrovo mintys. Tai sukėlė ne tik plojimų audrą, bet ir po šou kilusias diskusijas, sąmyšį salėje.
„Būdamas užkulisiuose stebėjau, kaip žmonės ėjo prie to žmogaus, kurio mintis perskaičiau ir klausinėjo, ar mes su juo nesame susitarę, susiderinę pasirodymo. Jie negalėto patikėti, kad tai įmanoma, bet, galiu užtikrinti, kad magijoje įmanoma viskas“, – šypsosi Rokas.
Jau visai neužilgo šį ir daugybę kitų geriausių R. Bernatonio magijos triukų galės išvysti ir Lietuvos publika. Spalio 9 dieną iliuzionistas savo išskirtinį šou surengs Kauno kultūros centre, lapkričio 19 dieną - Vilniaus Mažajame teatre.
