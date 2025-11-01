Patrickas scenoje užkūrė vakarėlį: jeigu važiuočiau pro šalį ir pamatyčiau visą šitą, pagalvočiau, kad karščiuoju

Patrickas gimė Prancūzijoje, tačiau Lietuvoje gyvena jau 10 metų. Čia jis yra zumbos treneris. Pirmą kartą „Lietuvos talentuose“ Patrikas pasirodė prieš 2 metus. Tą kartą energingas prancūzas pakėlė ant kojų visą publiką, net ir teisėjus. Tiesa, iš komisijos vis tiek sulaukė „Ne“.
Patrikas ragina bet kokio amžiaus žmones išdrįsti padaryti tai, ko jie bijojo, siekti savo svajonių ir negalvoti, ką apie juos pagalvos kiti.
„Nesuku galvos, ką žmonės galvoja apie mane. Man tai nesvarbu. Žmonės nemėgsta, jei esi kitoks, jie tavęs nepriima. Gali būti, kad jiems atrodau nesubrendęs. Šį kartą noriu parodyti daugiau savo asmeninių talentų. Ne tik kaip fitneso treneris, bet daugiau, kas yra labiau asmeniška“, – mintimis dalijosi Patrickas.
„Jūs užrečiat gera nuotaika“
Šį kartą ant scenos Patrikas užkūrė tikrą zumbos vakarėlį – ir jis tai padarė stovėdamas ant riedučių. O publikoje sėdėjusios moterys viduryje pasirodymo netikėtai pribėgo prie scenos ir pradėjo šokti zumbą.
„Jeigu žiemą važiuočiau pro Lentvarį ir pamatyčiau salėje visą šitą, aš pagalvočiau, kad peršalau, kad karščiuoju, – juokavo Vytautas Rumšas. – Bet tai yra nuostabu.“
„Jūs užrečiat gera nuotaika – tai faktas. Aš šiaip labai nemėgstu sportuoti. Galvoju, Dieve, kaip tie žmonės save kankina, eina į sporto sales, kiti – bėga. Man visada atrodo kosmosas, kaip galima save taip kankinti. Bet aš žiūriu dabar ir suprantu, kad ten gali būti linksma“, – sakė Rūta Ščiogolevaitė.
Anželikai Cholinai Patricko asmenybė ir pasirodymas priminė laikus, kai ji dar pati mokėsi baleto mokykloje. Kuo jai Patrickas priminė buvusį mokytoją?
Ar Patrickui antras bandymas „Lietuvos talentuose“ atneš sėkmę?
