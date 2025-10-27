Vaida Genytė – apie santykį su Ščiogolevaite ir Pilvelyte bei kalbas dėl išsiskyrimo: štai kokia tiesa

Su naujienų portalu tv3.lt V. Genytė kalbėjosi apie artėjančius koncertus, santykį su kolegėmis bei tai, kas svarbu kiekvienam scenos žmogui – išvaizdą.
Ruošiasi kalėdiniams koncertams
Neseniai grupė „Trys divos“, kurią sudaro V. Genytė, A. Pilvelytė ir R. Ščiogolevaitė pranešė džiugią žinią savo gerbėjams – gruodžio mėnesį dainininkės surengs kalėdinius koncertus Klaipėdos „Švyturio“ ir Kauno „Žalgirio“ arenose. Kaip pasakojo Vaida, šie pasirodymai vienu aspektu išties skirsis nuo buvusių prieš tai.
„Šiuose koncertuose mes dainuosime kartu su orkestru „VILNIUS SINFONIETTA“, ko anksčiau nedarėme. Taigi, viena aišku – skambesys, o gal ir atlikimo stilistika kažkiek bus kitokia, nei buvo prieš tai. Šie koncertai vadinasi „Nuo klasikos iki ABBA“, tačiau ten skambės ir mūsų solo kūriniai, ir mėgstamos dainos, su kuriomis užaugome, bus daugiau tokio mūsų identiteto. Žinoma, netrūks ir šventinės nuotaikos“, – apie kalėdinius koncertus kalbėjo V. Genytė.
Vaidos teigimu, šiuo metu vyksta intensyvus pasiruošimas koncertams, apgalvojamos visos detalės, kad pasirodymai būtų kuo gražesni. Pasidomėjus, kokia atmosfera vyrauja „Trijų divų“ repeticijose, moteris pasakojo, kad dažniausiai nuotaikos būna darbingos. Tiesa, netrūksta ir juoko.
„Pas mus gaunasi toks „standupas“, – juokėsi ji. – Atmosfera būna gera, tačiau kiekviena labai taupome savo laiką, todėl kai susirenkame dirbti, stengiamės į tai ir koncentruotis. O jeigu jau prasideda juokai, susistabdome ir sakome: gana, reikia dirbti.“
Kalbėdama apie koncertus, Vaida tikino, kad scenoje gerai jaučiasi visaip – tiek būdama viena, tiek šalia turėdama koleges. Pasak pašnekovės, ji visada susikoncentruoja į tai, ką daro, todėl aplinka didelės įtakos jai neturi.
„Būdama scenoje tiesiog galvoju apie tai, ką aš turiu tuo metu padaryti. Todėl kai būname trise, susikoncentruojame į mūsų dainavimą kartu, stengiamės padaryti viską, kad trise kuo geriau suskambėtume. Tad tuo ir skiriasi darbas, kai scenoje esu su grupe – klausome viena kitos ir žinome, ką kiekviena turi padaryti“, – darbo ypatumais dalijosi ji.
Atskleidė, kaip sutaria su kolegėmis
V. Genytė, A. Pilvelytė ir R. Ščiogolevaitė kartu susibūrusios į grupę koncertuoja jau kone ketverius metus. Nors Vaida teigė, kad nuomonių išsiskyrimų su kolegėmis pasitaiko, per šį laikotarpį jos neturėjo nė vienos didesnio ginčo.
„Iš tikrųjų viskas per šiuo metus mums ėjosi gerai. Mes ir pagalvojame kartais, kad turbūt esame pernelyg subrendusios, jog kurtume kažkokias problemas tarpusavyje. Į kiekvieną situaciją pažiūrėdavome brandžiai ir galiausiai prieidavome prie tos pačios nuomonės arba prisitaikydavome viena prie kitos“, – apie santykius su kolegėmis kalbėjo V. Genytė.
O ar žinomos Lietuvos dainininkės leidžia kartu laiką ir už darbo ribų?
„Kartais pabendraujame ir po darbų, bet nepasakyčiau, kad labai dažnai. Aišku, kad pirmiausia pas mus yra kolegiški santykiai. Jie tikrai labai solidarūs ir gražūs. Dažnai praleidžiame kartu laiką kelyje, tad būna daug pokalbių apie viską“, – šyptelėjo dainininkė.
Tiesa, prieš kurį laiką po R. Ščiogolevaitės apsilankymo vienoje laidoje nuskambėjo netikėta žinia apie neva nutraukiamą grupės „Trys divos“ veiklą. Visgi vėliau paaiškėjo, kad Rūtos žodžiai buvo interpretuoti neteisingai. Kalbėdama apie šią situaciją V. Genytė teigė, kad per ketverius metus dainininkės nė karto neturėjo minčių apie išsiskyrimą.
„Ten gavosi visiškas nesusipratimas. Tąkart Rūta kalbėjo apie tai, kad mes tiesiog neruošiame naujos programos. O faktas, kad sena programa lieka, tarsi buvo nubrauktas ir suprasta taip, jog neva mūsų scenoje jau nebebus. Absoliuti klaida. Mes esame, būsime ir tik kvieskite mus į koncertus“, – juokėsi V. Genytė.
Mityboje propaguoja 1 dalyką
Ne paslaptis, kad scenos žmonėms itin svarbiu dalyku tampa išvaizda, o Vaida, Rūta ir Aistė – visada švytinčios ir pasitempusios. Pasiteiravus, ar daug dėmesio pati skiria savo grožiui, V. Genytė tikino, kad pernelyg nepersistengia.
„Man tai yra svarbu, bet negaliu pasakyti, kad dedu į tai dideles pastangas. Žmonės apskritai stebisi, kai pasakau, kad aš net nesportuoju. Tuomet jie manęs klausia, tai kodėl aš tokia liekna. Nežinau, turbūt genų dėka, bet sporto aš nemėgstu. Galiu važinėti dviračiu, vaikščioti, plaukioti baseine, bet į sporto salę neinu“, – pripažino pašnekovė.
Pokalbiui pasisukus apie mitybą, Vaida tikino, kad šioje srityje savęs per daug taip pat nevaržo – valgo viską, ką tik nori.
„Aš propaguoju protarpinį badavimą, kuris man labai tinka. Tačiau jokių produktų nesu atsisakiusi, valgau absoliučiai viską, tik gal neperdaugiausiai. Vienintelis dalykas, kurio vengiu, yra toks maistas, kaip cepelinai, kugelis ar burgeriai. Bet tik dėl to, nes mano skrandis tokius patiekalus sunkiai suvirškina. Jeigu tik nebūtų šios problemos, turbūt cepelinus valgyčiau kasdien“, – juokėsi V. Genytė.
