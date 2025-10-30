Nėštumo metu Nijolė Narmontaitė geisdavo labai neįprasto dalyko: „Aš labai norėdavau kreidos“

Laidos vedėjas prisipažino, kad jam pačiam nėščiųjų įgeidžiai visada atrodė paslaptingi.
„Esu matęs nėščiukę, kuri valgė lašinius, užsikąsdama šakočiu ir sakė – „aš taip noriu, negaliu“, – pasakojo laidos vedėjas.
Aktorė Nijolė Narmontaitė pripažino – jos potraukis buvo visai ne maistui, o kreidai.
„Aš labai norėdavau kreidos. Eidavau lankyti auklėtojos į mokyklą ir, kai nematydavo, esu porą gabaliukų nukniaukusi. Tiesiog kreidą, skirtą rašyti ant lentos“, – juokėsi aktorė.
Tuo metu 2025 metų mylimiausia medikė Evelina Ruibienė pasidalijo visai kitokia istorija – jai nėštumo metu pykinimą kėlė spalva.
„Man net ne maistas, bet oranžinė spalva ir kaip dabar prisimenu – virtuvė buvo oranžinė ir tiesiog negalėdavau į ją eiti, nes pykindavo. Tai va, kiekvienam savo“, – pasakojo medikė.
Nėštumo metu dievino žuvį
Pianistė Ieva Dūdaitė atskleidė, kad abu kartus laukdamasi troško jūros gėrybių ir žuvies.
„Man ir pirmo, ir antro nėštumo metu yra didžiulis potraukis jūros gėrybėms ir visai žuviai. Pavyzdžiui, idealūs pusryčiai galėtų būti silkė – kiekvieną dieną galėčiau valgyti silkutę. Tai vyras jau visada žino, kai grįžta, tai turi parnešti silkutės, nes kitaip nebus priimtas į namus.
Jeigu rimčiau, tai žinau, kad galima vartoti nėštumo metu tik termiškai apdorotą žuvį. Tačiau bet kuriuo atveju nedemonizuoju nė vienos maisto rūšies, tai keptos krevetės ir lašiša, ir bet kokios rūšies žuvytė. Aš tiesiog tiesiog tirpstu nėštumo metu – labai norisi man žuvies“, – juokėsi pianistė. Šią frazę aktorė N. Narmontaitė netrukus pavertė improvizuotu etiudu:
„Įsivaizduoju – pareina vyras, bar bar bar. „Ar turi silkės?“ – „Ne.“ – „Tai neįeisi šiandien!“
„Brangioji, aš su gėlėmis, su makarūnsais“, – juokavo M. Wizard.
„Nereikia, man silkutės reikia“, – pridūrė pianistė.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
