„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: elektromobilis masėms – „BYD Dolphin Surf“

„BYD Dolphin Surf“ yra išskirtinė populiaraus „Dolphin“ hečbeko versija, kuria Kinijos gamintojas siekia pritraukti jaunesnę auditoriją ir pabrėžti modelio universalumą. Nors techniškai „Surf“ versija remiasi standartiniu „Dolphin“, pagrindinis jos akcentas – išskirtinis dizainas ir papildoma įranga, suteikianti automobiliui daugiau charakterio.
Vandenynų įkvėptas stilius
Standartinis „BYD Dolphin“ pasižymi „Ocean Aesthetics“ dizaino filosofija, o „Surf“ versija šią temą dar labiau sustiprina.
Ši modifikacija dažniausiai siūloma su ryškiomis, išskirtinėmis kėbulo spalvomis (pavyzdžiui, rožine ar kelių spalvų deriniais), specialaus dizaino lengvojo lydinio ratlankiais ir unikaliais interjero akcentais. Nors esminės kėbulo linijos išlieka tos pačios – kompaktiškas penkerių durų hečbekas su erdviu ir šviesiu salonu – „Surf“ versija atrodo žaismingiau ir dinamiškiau.
Interjere taip pat laukia specifiniai „Surf“ elementai – tai gali būti ryškesnių spalvų apmušalai, specialūs kilimėliai ar dekoratyvinės detalės.
Kaip ir standartiniame modelyje, čia dominuoja didelis, pasukamas centrinis multimedijos ekranas ir minimalistinis prietaisų skydelis. Dėl „e-Platform 3.0“ platformos ir ilgos ratų bazės, „Dolphin“ salonas yra stebėtinai erdvus tokio dydžio automobiliui.
Efektyvumas ir saugumas
„BYD Dolphin Surf“, tikėtina, naudoja tą pačią pažangią „BYD“ technologiją kaip ir standartinis modelis.
Pagrindą sudaro „Blade Battery“ – ličio geležies fosfato (LFP) baterija. Lietuvoje šis modelis siūlomas su 30 arba 43,2 kWh talpos baterija. Priklausomai nuo baterijos talpos, nuvažiuojamas atstumas svyruoja nuo 220 iki 322 kilometrų.
Automobilyje taip pat integruota V2L (Vehicle-to-Load) funkcija, leidžianti naudoti automobilio bateriją kaip energijos šaltinį išoriniams prietaisams. Saugumo įrangos paketas gausus – adaptyvi greičio palaikymo sistema, 360 laipsnių vaizdo kamera ir kitos pagalbos sistemos dažniausiai yra standartinėje įrangoje.
Konkurse dalyvaujančio „BYD Dolphin Surf“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Hečbekas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 113 kW / 154 AG
- Sukimo momentas: 220 NM
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Baterijos talpa: 43,2 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 322 km
- Svoris: 1390 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 316
- 0-100 km/val.: 9,1 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 21 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 26 990 €
