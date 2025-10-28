„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: hibridinis „Audi A5 e-Hybrid“

Šis modelis yra tiesioginis legendinio „Audi A4“ įpėdinis. Po daugiau nei 30 metų gamybos „A4“ vardas užleidžia vietą „A5“, tačiau misija išlieka ta pati – pranokti savo varžovus itin konkurencingame premium vidutinės klasės.
Evoliucija, o ne revoliucija
Naujasis „Audi A5“ sukurtas naudojant patobulintą MLB Evo platformos versiją, dabar vadinamą PPC (Premium Platform Combustion). Nors naujame modelyje buvo išlaikytas markei būdingas santūrus ir solidus stilius, dizainas tapo modernesnis ir dinamiškesnis. Plokštesnės, vientisos priekinės grotelės, siauresni priekiniai ir galiniai žibintai bei ryškesnės kėbulo linijos suteikia automobiliui sportiškesnį charakterį.
Interjere pokyčiai dar ryškesni. Čia dominuoja naujausia „Audi MMI“ multimedijos sistema su dideliu lietimui jautriu ekranu ir patobulintas „Audi Virtual Cockpit“ skaitmeninis prietaisų skydelis. Gamintojas pabrėžia ne tik technologinę pažangą, bet ir pagerėjusią surinkimo kokybę bei aukštesnio lygio medžiagas.
Efektyvumas ir elektrifikacija
Naujos kartos „Audi A5“ siūlo platų variklių pasirinkimą, kuriame svarbų vaidmenį vaidina elektrifikacija. Visi benzininiai (TFSI) ir dyzeliniai (TDI) varikliai dabar turi 48 voltų „mild-hybrid“ (MHEV) sistemą, kuri leidžia sumažinti degalų sąnaudas ir CO2 emisiją, kartu užtikrinant sklandesnį variklio darbą.
Variklių galia svyruoja nuo maždaug 150 iki daugiau nei 360 arklio galių sportiškose S5 versijose. Pirkėjams taip pat siūlomos ir iš tinklo įkraunamos hibridinės (PHEV) versijos, kurios, dėka talpesnės baterijos, vien elektra gali nuvažiuoti apie 100 kilometrų. Visi varikliai komplektuojami su automatinėmis „S tronic“ pavarų dėžėmis, o galingesnėms versijoms siūloma ir legendinė „quattro“ visų varančiųjų ratų sistema.
Pažangios Sistemos
Kaip ir pridera premium segmento atstovui, naujasis „A5“ aprūpintas gausybe pažangių vairuotojo pagalbos ir saugumo sistemų. Adaptyvi greičio palaikymo sistema su eismo juostos palaikymo funkcija, automatinio avarinio stabdymo sistema, atpažįstanti pėsčiuosius ir dviratininkus, 360 laipsnių vaizdo kameros ir naujos kartos adaptyvūs „Matrix LED“ priekiniai žibintai užtikrina aukštą saugumo ir komforto lygį.
Konkurse dalyvaujančio „Audi A5“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Sportback
- Degalų rūšis: Benzinas / Elektra (PHEV)
- Varantieji ratai: Visi (quattro)
- Variklio galia: 220 / 299 AG
- Sukimo momentas: 450 Nm
- Elektra nuvažiuojamas atstumas: 110 km
- Svoris: 2145 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 331/1175
- 0-100 km/val.: 5.9 s
- CO2 emisija: 45-60 g/km
- Pradinė kaina: 48 661 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 75 971 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio“ rinkimuose!
Kartu su oficialia „Lietuvos metų automobilio 2026“ konkurso pradžia, portale tv3.lt prasideda ir tradiciniai, didžiulio skaitytojų susidomėjimo sulaukiantys „Tautos automobilio“ rinkimai. Kiekvienas automobilių entuziastas kviečiamas išreikšti savo nuomonę ir atiduoti balsą už labiausiai patikusį modelį iš gausaus šių metų konkurso dalyvių sąrašo.
„Tautos automobilio“ rinkimai – neatsiejama „Lietuvos metų automobilio“ konkurso dalis, turinti gilias tradicijas. Jau nuo 1998-ųjų metų, greta ekspertų komisijos vertinimų, Lietuvos vairuotojams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kuris automobilis vertas publikos simpatijų titulo.
Išreikšti savo nuomonę itin paprasta. Apsilankykite specialiame „Tautos automobilio“ polapyje portale tv3.lt, susipažinkite su visais konkurso dalyviais ir atiduokite savo balsą.
Svarbu tai, kad balsuoti galite ne tik už vieną, bet ir už kelis ar net visus konkurso dalyvius, o savo simpatijas išreikšti galite kiekvieną dieną!
Balsavimas vyks iki konkurso finalo, o nugalėtojas bus paskelbtas iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
