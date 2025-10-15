Ščiogolevaitė nebesvajoja apie duetą su Baumila – rado alternatyvą: „O tegul Baumila gyvena žvaigždžių gyvenimą“

Laidoje „Garo vakaro šou“ lankysis tikrai ypatingi svečiai – dainininkė R. Ščiogolevaitė, aktorius V. Rumšas ir komikas Raimondas Šilanskas. Paklaustas, ar mėgsta dainuoti, V. Rumšas juokais pasisuks į R. Ščiogolevaitę:
„Ar aš dainuoju? Rūta žino, kaip aš dainuoju“, – šmaikštaus aktorius.
Laidos vedėjas Mantas Wizard pasiūlys įsivaizduoti, kokį duetą abu galėtų atlikti.
„I can show you the world“, – nedvejodamas atsakys V. Rumšas.
„O, prisikalbėjai, viskas“, – juoksis dainininkė.
Naujo dueto idėja ir Rumšo neįgyvendinta svajonė
Čia pokalbis pasisuks netikėtai, kai R. Ščiogolevaitė rimtai permąstys dueto alternatyvą su aktoriumi.
„Klausyk, o tegul Baumila sau gyvena žvaigždžių gyvenimą“, – sakys atlikėja.
„Aišku, turime naują duetą. „Gero vakaro šou“ suveda žvaigždes. Čia būtų fantastika“, – šypsosis M. Wizard.
„Gera idėja“, – pritars R. Ščiogolevaitė.
Apie galimą duetą pašnekovai prabils ne be reikalo – V. Rumšas atviraus, kad be aktorystės jis turi ir kitą aistrą – muziką.
„Mano svajonė ir žinau, kad turbūt šansų jos įgyvendinti jau nebeturiu, bet nuo pat mažens, man taip patiko muzika. Man taip gražu, kai žmonės valdo instrumentą. Aš turiu gitarą, bandau kažkaip brazdinti, bet labai skauda pirštus“, – tikins aktorius.
