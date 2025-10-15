Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ščiogolevaitė nebesvajoja apie duetą su Baumila – rado alternatyvą: „O tegul Baumila gyvena žvaigždžių gyvenimą“

2025-10-15 19:25
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
aut.
2025-10-15 19:25

Atsinaujinusi TV3 laida „Gero vakaro šou“ ir toliau stebina unikaliais svečių pokalbiais bei gera humoro doze. Šį kartą žiūrovai išgirs ne tik aktoriaus, renginių bei laidų vedėjo Vytauto Rumšo prisipažinimą apie neišsipildžiusią svajonę, bet ir apie netikėtą Lietuvos dainininkės Rūtos Ščiogolevaitės atradimą – alternatyvų duetą, kuris nepaliks abejingų.

3

Laidoje „Garo vakaro šou“ lankysis tikrai ypatingi svečiai – dainininkė R. Ščiogolevaitė, aktorius V. Rumšas ir komikas Raimondas Šilanskas. Paklaustas, ar mėgsta dainuoti, V. Rumšas juokais pasisuks į R. Ščiogolevaitę:

„Ar aš dainuoju? Rūta žino, kaip aš dainuoju“, – šmaikštaus aktorius.

Laidos vedėjas Mantas Wizard pasiūlys įsivaizduoti, kokį duetą abu galėtų atlikti.

I can show you the world“, – nedvejodamas atsakys V. Rumšas.

„O, prisikalbėjai, viskas“, – juoksis dainininkė.

Naujo dueto idėja ir Rumšo neįgyvendinta svajonė

Čia pokalbis pasisuks netikėtai, kai R. Ščiogolevaitė rimtai permąstys dueto alternatyvą su aktoriumi.

„Klausyk, o tegul Baumila sau gyvena žvaigždžių gyvenimą“, – sakys atlikėja.

„Aišku, turime naują duetą. „Gero vakaro šou“ suveda žvaigždes. Čia būtų fantastika“, – šypsosis M. Wizard.

„Gera idėja“, – pritars R. Ščiogolevaitė.

Apie galimą duetą pašnekovai prabils ne be reikalo – V. Rumšas atviraus, kad be aktorystės jis turi ir kitą aistrą – muziką.

„Mano svajonė ir žinau, kad turbūt šansų jos įgyvendinti jau nebeturiu, bet nuo pat mažens, man taip patiko muzika. Man taip gražu, kai žmonės valdo instrumentą. Aš turiu gitarą, bandau kažkaip brazdinti, bet labai skauda pirštus“, – tikins aktorius.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGINĘ TRANSLIACIJĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

