TV3 naujienos > Žmonės

Netikėtas Rūtos Ščiogolevaitės prisipažinimas: „Niekada negalvojau, kad įsimylėsiu bičą, kuris scenoje valgo batoną“

2025-10-10 12:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 12:15

Lietuvos talentų“ scenoje kiekvieną sekmadienį įvyksta neįtikėtini dalykai. Vieni dalyviai pribloškia savo meistriškumu, kiti sugeba iki ašarų prajuokinti. Tačiau to, kas TV3 žiniasklaidos grupės projekte nutiks šįkart, nei žiūrovai, nei teisėjai dar tikrai nebus nei matę, nei patyrę.  

4

Į sceną žengs 23-ejų Domantas Bagdonas iš Šiaulių – jaunas žmogus, kuris poeziją paverčia gyvenimo būdu, o žodžius – emocijų ginklu. Jo pasirodymas bus toks netikėtas, kad net teisėjai liks be žado! 

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Ščiogolevaitė (Nuotr. V. Černiauskas)
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. R. Ščiogolevaitė (Nuotr. V. Černiauskas)

Domantas yra iš tų, kuriuos sunku sugluminti. Jis nekalba įmantriai, nebando kurti dirbtinio savo įvaizdžio ir nesiekia šokiruoti dėl dėmesio. „Dabar tiesiog gyvenu, ieškau, žiūrinėju ir galvoju, ką čia daryti su tuo gyvenimu. Dėlionė dėliojasi po truputį“, – šypsosis jis. 

Nustebino teisėjus

Nors projekto dalyviui dar tik 23 metai, Domantas jau spėjo apsilankyti Indijoje – čia jis vedė kūrybinius mokymus vaikams. „Neįkainojama patirtis“, – tvirtins šou dalyvis.  

Galbūt todėl ir teisėjų reakcijos bus vertos atskiro eilėraščio. „Aš niekada negalvojau, kad įsimylėsiu bičą, kuris scenoje valgo batoną“, – pripažins Rūta Ščiogolevaitė. 

O štai Marijaus Mikutavičiaus vertinimas bus kupinas saviironijos – taip, kaip jam ir įprasta: „Jei mes kartu studijuotume ir gyventume viename bendrabutyje, aš iššokčiau iš devinto aukšto jau po pirmos dienos.“  

Lietuvos talentų“ scena šį kartą taps vieta, kur poezija susitiks su kasdienybe, o paprastas batonas virs simboliu apie gyvenimo paprastumą.  

Ar Domanto žodžiai pavergs teisėjus ir atvers jam kelią į kitą etapą? Visa tai paaiškės jau šio sekmadienio laidoje. 

„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3! 

