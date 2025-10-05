Su pasaulinėmis žvaigždėmis šokusi Klara sulaukė M. Mikutavičiaus pastabos

Ji šoko garsiajame „Afro Nation“ festivalyje kartu su „Grammy“ laimėjusia atlikėja Tyla bei kitais tarptautiniais vardais, o jos talentas ir energija įvertinti pasaulinėse scenose. Tokie pasirodymai atvėrė duris į prestižines scenas, o jos šokio energija buvo pastebėta ir įvertinta ne tik Anglijoje, bet ir už jos ribų.
Tačiau Klara įsitikinusi – šokis nėra tik pomėgis, kaip dažnai mėgstama sakyti. Jai tai – gyvenimo dalis, terapija, būdas išreikšti save. Per šiuos metus šokis tapo ne tik asmenine aistra, bet ir darbu – Klara jau moko kitus šokti, yra įkūrusi savo šokių mokyklą.
Ryšys su Lietuva
Paklausta kodėl atvyko į „Lietuvos talentus“, ji prisipažins, kad jai trūksta ryšio su Lietuva.
„Aš jaučiuosi atsiskyrusi nuo Lietuvos... Pagalvojau, kad būtų labai smagu pasidalinti savo istorija ir čia, nes Anglijoje jau daug žmonių žino, ką veikiu“, – atviraus projekto dalyvė.
Jos pasirodymas „Lietuvos talentuose“ bus kupinas energijos ir stiprios šokio kalbos, tačiau teisėjų pastabėjimai bei reakcijos bus skirtingos.
Štai Anželika Cholina iškart pastebės dalyvės profesionalumą. „Klara, aš tikrai pamačiau talentingą kūną, talentingą merginą“, – sakys šokio profesionalė.
Tuo tarpu M. Mikutavičius turės kitą nuomonę: „Aš pačiame šokyje gal pasigedau šiek tiek istorijos, pradžios ir pabaigos… Nebuvo kažkokių akcentų.“
Ar užsienyje sėkmę pelniusiai šokėjai pavyks sužavėti „Lietuvos talentų“ teisėjus savo profesionalumu, energija ir išskirtiniu šokiu? Ar jos pasirodymas bus įvertintas teigiamai ir taps bilietu į kitą etapą? Visa tai jau sužinosime šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentai“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!