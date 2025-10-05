Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Su pasaulinėmis žvaigždėmis šokusi Klara sulaukė M. Mikutavičiaus pastabos

2025-10-05 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 14:25

Lietuvos talentų“ scena yra ypatinga – joje žmonės ne tik demonstruoja savo gebėjimus, bet ir dalinasi asmeninėmis svajonėmis bei patirtimis. O šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės projekto žiūrovai taps dar vienos įspūdingos istorijos liudininkais. Į sceną žengs Klara Milušauskaitė – Anglijoje gyvenanti profesionali šokėja, per savo karjerą jau pasirodžiusi su pasaulinio lygio atlikėjais.

Su pasaulinėmis žvaigždėmis šokusi Klara sulaukė M. Mikutavičiaus pastabos (nuotr. V. Černiausko)
5

„Lietuvos talentų" scena yra ypatinga – joje žmonės ne tik demonstruoja savo gebėjimus, bet ir dalinasi asmeninėmis svajonėmis bei patirtimis. O šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės projekto žiūrovai taps dar vienos įspūdingos istorijos liudininkais. Į sceną žengs Klara Milušauskaitė – Anglijoje gyvenanti profesionali šokėja, per savo karjerą jau pasirodžiusi su pasaulinio lygio atlikėjais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji šoko garsiajame „Afro Nation“ festivalyje kartu su „Grammy“ laimėjusia atlikėja Tyla bei kitais tarptautiniais vardais, o jos talentas ir energija įvertinti pasaulinėse scenose. Tokie pasirodymai atvėrė duris į prestižines scenas, o jos šokio energija buvo pastebėta ir įvertinta ne tik Anglijoje, bet ir už jos ribų.

Su pasaulinėmis žvaigždėmis šokusi Klara sulaukė M. Mikutavičiaus pastabos
Tačiau Klara įsitikinusi – šokis nėra tik pomėgis, kaip dažnai mėgstama sakyti. Jai tai – gyvenimo dalis, terapija, būdas išreikšti save. Per šiuos metus šokis tapo ne tik asmenine aistra, bet ir darbu – Klara jau moko kitus šokti, yra įkūrusi savo šokių mokyklą.

Ryšys su Lietuva

Paklausta kodėl atvyko į „Lietuvos talentus“, ji prisipažins, kad jai trūksta ryšio su Lietuva.

„Aš jaučiuosi atsiskyrusi nuo Lietuvos... Pagalvojau, kad būtų labai smagu pasidalinti savo istorija ir čia, nes Anglijoje jau daug žmonių žino, ką veikiu“, – atviraus projekto dalyvė.

Jos pasirodymas „Lietuvos talentuose“ bus kupinas energijos ir stiprios šokio kalbos, tačiau teisėjų pastabėjimai bei reakcijos bus skirtingos.

Štai Anželika Cholina iškart pastebės dalyvės profesionalumą. „Klara, aš tikrai pamačiau talentingą kūną, talentingą merginą“, – sakys šokio profesionalė.

Tuo tarpu M. Mikutavičius turės kitą nuomonę: „Aš pačiame šokyje gal pasigedau šiek tiek istorijos, pradžios ir pabaigos… Nebuvo kažkokių akcentų.“

Ar užsienyje sėkmę pelniusiai šokėjai pavyks sužavėti „Lietuvos talentų“ teisėjus savo profesionalumu, energija ir išskirtiniu šokiu? Ar jos pasirodymas bus įvertintas teigiamai ir taps bilietu į kitą etapą? Visa tai jau sužinosime šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“  – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!

