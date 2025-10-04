Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

„Lietuvos talentuose“ to dar nebuvo: 10-metis sieks pasaulio Gineso rekordo

2025-10-04 10:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 10:05

TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ scenoje jau matėme pačių įvairiausių pasirodymų. Čia tikra šventę sukuria patys įvairiausi žmonės – nuo šokėjų ir dainininkų iki tų, kurie yra apdovanoti netikėtais triukais arba tiesiog nori prajuokinti. Tačiau tokio iššūkio, kokį išvysime šį sekmadienį, dar nebuvo. Jau rytoj žiūrovai taps istorinio įvykio liudininkais – projekto scenoje bus bandoma siekti pasaulio Gineso rekordą.

„Lietuvos talentuose“ to dar nebuvo: 10-metis sieks pasaulio Gineso rekordo
9

TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai" scenoje jau matėme pačių įvairiausių pasirodymų. Čia tikra šventę sukuria patys įvairiausi žmonės – nuo šokėjų ir dainininkų iki tų, kurie yra apdovanoti netikėtais triukais arba tiesiog nori prajuokinti. Tačiau tokio iššūkio, kokį išvysime šį sekmadienį, dar nebuvo. Jau rytoj žiūrovai taps istorinio įvykio liudininkais – projekto scenoje bus bandoma siekti pasaulio Gineso rekordą.

„Lietuvos talentuose“ to dar nebuvo: 10-metis sieks pasaulio Gineso rekordo
Sieks pasaulio rekordo

To siekiantis drąsuolis – Ąžuolas Šeduikis iš Marijampolės. Nors jam vos 10 metų, berniukas jau žinomas kaip gatvės gimnastikos entuziastas. Jo mėgstamiausias triukas – vadinamoji „meška“.

Tai – pratimas ant skersinio, kai sportininkas savo kūną laiko rankomis, o likusio kūno judesiai, persivertimai ir balansavimas, reikalauja ne tik didelės jėgos, bet ir ypatingos koordinacijos bei ištvermės.

Idėja siekti pasaulio rekordo berniukui kilo tiesiog einant namo. „Eidami namo su tėčiu diskutavome, ar aš galėčiau būti Gineso rekordininkas?“ – šypsodamasis atskleis šou dalyvis Ąžuolas.

Jo užsispyrimas sužavėjo ir artimuosius. Berniuko tėtis, pats aktyviai sportuojantis, pripažino, kad tokį triuką atlikti gali ne bet kas: „Aš pats bandžiau padaryti šį pratimą. Vieną kartą padarau, bet yra reikalų – lengva tikrai nėra.“

Nors Ąžuolui vos 10-imt, jo dienotvarkė jau dabar prilygsta profesionalaus sportininko. Jis ne tik atlieka sudėtingus gatvės gimnastikos elementus, bet ir lanko boksą bei futbolą. Berniuko atkaklumas ir noras tobulėti įkvepia, o jo pasiryžimas siekti rekordo didžiojoje „Lietuvos talentų“ scenoje stebins visus.

Demonstruos ištvermę

Pasirodymo metu Ąžuolas demonstruos ištvermę ir sieks nepaprasto rezultato – rekordo, kokio iki šiol nei „Lietuvos talentų“ scenoje, nei pasaulyje nėra buvę.

Po pasirodymo teisėjai liks nustebinti berniuko atkaklumu. Anželika Cholina paprašys Ąžuolo parodyti rankas, o pamačiusi jose įspūdingą sporto paliktą žymę, teisėjų komisija neslėps nuostabos.

„Tikrai darbo žmogus“, – komentuos Marijonas Mikutavičius.

„Tu esi šaunuolis“, – su šypsena pridės Rūta Ščiogolevaitė.

Ar Ąžuolui pavyks užfiksuoti Gineso rekordą „Lietuvos talentų“ scenoje? Ar teisėjai leis jam tęsti kelią? Ar berniukas pateks į kitą etapą? Visa tai sužinosime jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

Į viršų