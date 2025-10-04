Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Buvusi Kauno „Žalgirio“ šokėja Klara kaitino kraują „Lietuvos talentuose“: „Dabar esu pati sau direktorius“

2025-10-04 09:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 09:15

Klara Milušauskaitė – šiuolaikinio šokių ir „heels“ šokių specialistė, kuri šoka kartu su pasaulinėmis žvaigždėmis. Kaunietė taip pat yra buvusi Kauno „Žalgirio“ šokėja, kuri savo talentus nusprendė pademonstruoti ir visai Lietuvai TV3 televizijos projekte „Lietuvos talentai“.

Klara Milušauskaitė – šiuolaikinio šokių ir „heels" šokių specialistė, kuri šoka kartu su pasaulinėmis žvaigždėmis. Kaunietė taip pat yra buvusi Kauno „Žalgirio" šokėja, kuri savo talentus nusprendė pademonstruoti ir visai Lietuvai TV3 televizijos projekte „Lietuvos talentai".

Veikliai ir artistiškai 28-erių merginai šokiai – visas gyvenimas.

„Kodėl atvykau į „Lietuvos talentus“? Nes noriu parodyti, kad šokiai nėra tik hobis, kaip mėgsta žmonės sakyti. Nuo pat mažens žinojau, kad šokiai yra mano dalykas. Turėjau tokį magnetofoną, jį nusinešdavau į kambarį, pasileisdavau muziką ir žiauriai daug šokdavau non-stop. Pamenu, esu netgi mamai sakiusi, kad kai jaučiuosi blogai tiesiog nueini į kambarį ir šoku. Tada man pagerėja...“ – aistra šokiams dega ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išbandė įvairius šokius

Klara įsitikinusi, kad ją kaip šokėją suformavo įvairios patirtys. Tokios kaip gyvenimas Londone ar įsitraukimas į Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo šokėjų kolektyvą.

„Labai smagiai prisimenu tuos metus, nes tik metus buvau. Tik kai pabaigi mokyklą gali aplikuoti ir aš metus ten pašokusi išvažiavau jau į Londoną, – patirtį stipriausiame šalies krepšinio klube prisimena Klara. – Po to išvažiavau studijuoti tarptautinio verslo ir ispanų kalbos, buvo nerealūs metai, daug visko išmokau ir tada Londone pamačiau, kad ten žmonės visai kitaip galvoja ir toks dalykas kaip šokėjas ne tik egzistuoja, bet yra ir labai gerbiamas aplinkos ir žmonių“. 

Kad taptų profesionalia šokėja Klara taip turėjo įveikti tėvų skepticizmą, nes jie netikėjo, kad ši profesija gali būti pelninga. 

Gyvena iš šokių

Prieš du su puse metų K. Milušauskaitė atidarė savo šokių studiją, o toks sprendimas jai dar labiau paūgėti savo profesinėje srityje. Tą padarė grįžusi iš Londono ir dabar tuo labai didžiuojasi. 

„Kažkada atėjo toks laikas, kai galvojau, aš jau nebegaliu. Stogas važiuoja, reikia kažką daryti ir savo šokių mokyklą atsidariau prieš du su puse metų. Ir tada viskas pradėjo labai greitai augti. Tai dabar mokinu šokių savo kompaniją, dirbu visiškai sau, dabar esu pati sau direktorius. Jei kažkas klausia ar dar kažką darau, tai ne: šokis yra mano darbas, karjera, mano saviraiška ir mano meilė“, – sakė priešpaskutinė scenoje pasirodžiusi šokėja.

Jos pasirodymas scenoje buvo profesionalus, techniškai stiprus ir estetiškai išbaigtas.

„Man įspūdis buvo toks, kad su tokiomis galimybėmis, kokias tu turi, o be talento to padaryti tiesiog neįmanoma būtų man atrodo. Nekantrauju tiesiog pamatyti, ką tu gali padaryti dar. Aš puikiai suprantu, kad tai buvo tik parodomoji dalis ir sutalpinti tiek visko daug, ką tu valdai į tokį nedidelį pasirodymą turbūt irgi yra reikalų. Nežinau, bet aš pamačiau labai talentingą šokėją ir tiesiog noriu padėkoti, kad atėjote į „Lietuvos talentus“, – pasirodymu žavėjosi komisijos narė Rūta Ščiogolovaitė, skyrusi vieną „taip“.

Daugiau pastabų jai turėjo Marijonas Mikutavičius, pabrėžęs, kad šokiui ypač trūko kai kurių akcentų – ypač aiškios pabaigos.

Kokį galutinį įvertinimą išgirs šokėja Klara, sužinokite šį sekmadienį 19:30 val. Per TV3 televiziją! 

„LIETUVOS TALENTUS“ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

