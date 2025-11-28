 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Jautri istorija „Lietuvos talentų“ scenoje: 14-metei atsiskleisti padėjo itin skaudus etapas

2025-11-28 10:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 10:40

TV3 žiniasklaidos grupės projekte „Lietuvos talentai“ šį sekmadienį pamatysime ne tik ypatingus gabumus turinčius žmones, bet ir išgirsime istorijų, kurios sujaudina, nustebina ar net įkvepia. Šįkart žiūrovų dėmesį patrauks 14-metė ukrainietė Vasilisa Isichenko, kuri scenoje atliks jautrų šokį su juostomis.

14-metė ukrainietė „Lietuvos talentų“ scenoje (nuotr. pranešimo spaudai)

0

Vasilisai Lietuva jau tapo saugia erdve. Čia ji ne tik tęsia mokslus, bet ir atrado kalbą, kurią stengiasi kuo greičiau išmokti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patinka kalbėti lietuviškai

„Mums labai patinka gyventi Lietuvoje, čia viskas taip lengva… Man labai patinka kalbėti lietuviškai, nors žinau, kad dar darau labai daug klaidų“, – prieš pasirodymą sakys šou dalyvė.

Mergaitės potencialą pastebėjo trenerė Aušrinė, kuri ir paskatino ją žengti į „Lietuvos talentų“ sceną. Trenerė pasiūlė pasirinkti šokį, su kuriuo mergina jau buvo pelniusi pirmąją vietą tarptautiniame konkurse.

Skaudus etapas

Vis dėlto šiam numeriui Vasilisa suteikė ne tik sportinę ar meninę vertę – tai tapo ir asmeniniu pasakojimu apie išgyventas patirtis.

Mergaitės mama sunkiai sirgo, o nežinomybė dėl jos sveikatos virto milžinišku emociniu krūviu jaunai šokėjai. Treniruotės tapo vieta, kur Vasilisa galėjo išlieti tai, ko neišdrįsdavo ištarti garsiai.

„Jos mama susirgo labai sunkia liga. Vasilisai tai buvo be galo skaudus etapas. Manau, kad visą tą skausmą ji tiesiog atsinešdavo į studiją ir iššokdavo“, – pasakos trenerė.

Kai mamos sveikatos būklė pagerėjo, pasikeitė ir šokio reikšmė. Tai, kas anksčiau bylojo apie skausmą ir netekties baimę, nebeturėjo tos pačios emocinės prasmės. Todėl jos nusprendė ne atsisakyti numerio, bet jį perkurti ir suteikti jam kitą istoriją.

Emocionalus pasirodymas

Scenoje Vasilisa šoks su juostomis – tai bus itin emocionalus pasirodymas. Tačiau komisijos komentarai atskleis skirtingus požiūrius.

Anželika Cholina į pasirodymą pažvelgs profesionalės akimis: „Man pritrūko tvarkos ir jausmo, kad tai yra iki galo profesionalu.“

Tuo tarpu teisėja Rūta Ščiogolevaitė dėmesį sutelks ne į choreografijos griežtumą, o į pačios Vasilisos unikalumą. „Pamačiau tai, kuo tu išsiskiri iš kitų. Turi labai mažai švelnumo, stereotipinio moteriškumo – ir tai yra tavo įdomumas. Tu labai kitokia“, – sakys ji.

O ar 14-metės ukrainietės talentas sužavės teisėjus ir atvers jai kelią į kitą etapą, pamatysite jau netrukus.

„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

