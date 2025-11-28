 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Renatos Norvilės kuriami kalėdiniai žaisliukai graibstomi žaibiškai: štai kiek kainuoja

2025-11-28 09:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 09:33

Renata Norvilė šiandien yra gerai žinoma ne tik kaip talentinga dainininkė, bet ir kruopšti rankdarbių meistrė. Rudenį kartu su partnere Elena Asmus ji pristatė išskirtinių formų žvakių kolekciją, sukurtą namų jaukumui puoselėti. O artėjant gražiausioms metų šventėms duetas vėl nustebino – moterys savo rankomis pagamino pasakiško grožio kalėdinius eglutės žaisliukus.

2

Sparčiai artėjant didžiausioms metų šventėms, R. Norvilė socialiniuose tinkluose nustebino savo gerbėjus naujiena – pristatė rankų darbo kalėdinius eglutės žaisliukus. Išvydę šiuos kūrinius, žmonės negailėjo pagyrų ir stebėjosi, kokią pasaką atlikėjai ir jos partnerei Elenai pavyko įkurdinti stiklo burbuluose.

Renatos Norvilės kuriami kalėdiniai eglutės žaisliukai
FOTOGALERIJA. Renatos Norvilės kuriami kalėdiniai eglutės žaisliukai

Sukūrė pasaką stiklo burbuluose

Kaip naujienų portalui tv3.lt pasakojo Renata, kalėdinius žaisliukus judvi su Elena kūrė ir ankstesniais metais, tačiau šiemet jie – visiškai kitokie.

„Mes su Elena šiemet norėjome išsiskirti, pagaminti kažką unikalaus ir niekur nematyto. Sugalvojome, kad norėtume stiklo burbuluose sukurti miniatiūrinę pasaką. Štai šiandien sėdžiu prie lango ir matau, kaip gražiai sninga, eglutės jau baltos, kažkur tolumoje regiu vaikų pastatytą sniego senį.

Bet tokių akimirkų žmonės per skubėjimą dažnai nepastebi. Todėl mums gimė idėja stiklo burbuluose įkurdinti tokias žiemiškas, širdį šildančias akimirkas“, – pasakojo R. Norvilė.

Vos žvilgtelėjus į Renatos ir Elenos sukurtus kalėdinius žaisliukus, viena tampa akivaizdu – toks darbas reikalauja itin didelio kruopštumo. Tai patvirtina ir pati R. Norvilė.

„Kruopštumo išties reikia daug, nes žaisliukai nėra dideli, todėl kartais tenka dirbti netgi su pincetu, norint į burbulo vidų sudėti įvairius akcentus. O ant pačio žaisliuko yra prilipinti tokie kaip perlo taškiukai. Tad sukurti tokį žaisliuką užtrunka iki kelių valandų“, – kūrybiniu procesu dalijosi ji.

Sulaukė didelio susidomėjimo

Nors kalėdinių žaisliukų kūrimas reikalauja daug laiko ir pastangų, panašu, kad darbas atsiperka su kaupu – R. Norvilė džiaugiasi sulaukusi didelio susidomėjimo dėl šių kūrinių.

„Neseniai paskelbėme šią naujieną ir jau tikrai turime didžiulį susidomėjimą, žmonės giria šiuos kūrinius. Mes labai džiaugiamės girdėdamos gražius atsiliepimus. Vieni žmonės nori juos kabinti ant savo eglučių, kiti – dovanoti savo artimiesiems kaip mažą pasaką“, – šyptelėjo R. Norvilė.

O kiek toks grožis kainuoja?

„Kaina svyruoja nuo 10 iki 14 eurų, nes žaisliukai yra skirtingo dydžio. Beje, apačioje juos prilaiko epoksido padėkliukas, kuris sukuria sniego imitaciją“, – pridūrė rankdarbių meistrė.

Kalbėdama apie kalėdines puošmenas, Renata prasitarė, kad jos ir partnerės Elenos mintyse – ne tik dar daugiau idėjų naujiems kūriniams, bet ir planai plėsti komandą.  

„Vasarą buvome pristačiusios servetėlių žiedus, tad dabar jie bus kiek kitokie, labiau pasakiški, puiki stalo puošmena. Iš tikrųjų turime įvairiausių idėjų, bet esame tik dviese, todėl nėra lengva viską įgyvendinti. O juk reikia ne tik kurti, bet ir ruošti siuntinius, bendrauti su klientais. Tenka dirbti ir naktimis, todėl jau žvalgomės žmonių, kurie galėtų mums padėti“, – atskleidė R. Norvilė.

O pati Renata ar jau pasipuošė savo namus šventėms?

„Mes nesame iš tų žmonių, kurie anksti puošiasi. Kalėdinė eglutė mūsų namuose atsiranda tik gruodžio viduryje. Dar nežinau, kaip puošimės šiemet, bet tikrai pakabinsiu bent vieną iš savo žaisliukų, vaikai labai nori, kad ir namo tvora būtų padabinta lemputėmis“, – šyptelėjo R. Norvilė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

2025-11-28 09:55
Nu Renata, Renata... Dievas nei grožio nepagailėjo, ne visokių talentų, nei darbštumo... yra kuo džiaugtis ir gėrėtis visiems...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
