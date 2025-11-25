 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Visoje Vokietijoje atidarytos tradicinės Kalėdų mugės, daugiausia dėmesio skiriant saugumui

2025-11-25 13:56 / šaltinis: BNS
2025-11-25 13:56

Visoje Vokietijoje pirmadienį atidarytos kasmetinės tradicinės kalėdinės mugės – sustiprinto saugumo sąlygomis, daugeliui vokiečių vis dar prisimenant mirtinus išpuolius jų metu.

Kiti visuotiniai Vokietijos rinkimai vyks 2025 metų rugsėjį

Visoje Vokietijoje pirmadienį atidarytos kasmetinės tradicinės kalėdinės mugės – sustiprinto saugumo sąlygomis, daugeliui vokiečių vis dar prisimenant mirtinus išpuolius jų metu.

REKLAMA
0

Berlyne atidarytos kelios kalėdinės mugės, tarp jų – vykstančios prie Raudonosios rotušės ir Šarlotenburgo rūmų teritorijoje.

Kalėdinių mugių metu pardavėjai prekiauja ne tik užkandžiais ir gėrimais, bet ir rankų darbo dirbiniais, pavyzdžiui, žvakėmis ir vilnonėmis pirštinėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mugėse taip pat būna įvairiausių pramogų – karuselės, apžvalgos ratai, čiuožyklos.

Kalėdinės mugės Vokietijoje yra kasmetinė tradicija, puoselėjama nuo viduramžių ir sėkmingai išplitusi daugelyje Vakarų pasaulio valstybių.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau šiemet visoje Vokietijoje vykstančiose mugėse saugumas tapo pagrindiniu aspektu. Skelbiama, kad mugių vietose įdiegta speciali turgaviečių apsaugos koncepcija, apimanti papildomas antiteroristines užtvaras ir privačią apsaugą.

REKLAMA

Organizatoriai tvirtina glaudžiai bendradarbiaujantys su policija.

Pernai gruodžio 20 dieną Magdeburge, Vokietijos rytuose, nuomotu visureigiu į kalėdinę mugę įsirėžęs vyras pražudė penkias moteris bei vaiką ir sužeidė dar šimtus žmonių.

Iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui Talebui Jawadui al Abdulmohsenui (Talebui Džavadui Abdulmohsenui) pateikti šeši kaltinimai nužudymu ir 338 kaltinimai pasikėsinimu nužudyti dėl šio išpuolio.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras anksčiau šį mėnesį stojo prieš teismą. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė.

Tačiau pernai įvykęs mirtinas incidentas nebuvo pirmas Vokietijoje surengtas išpuolis prieš Kalėdų muges.

2016-ųjų gruodį užpuolikas sunkvežimiu įsirėžė į kalėdinės mugės lankytojų minią Berlyne, nužudydamas 13 žmonių ir sužeisdamas dar dešimtis. Po kelių dienų šis asmuo, kuris, kaip įtariama, buvo musulmonų kovotojas, žuvo per susišaudymą Italijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų