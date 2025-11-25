Visoje Vokietijoje atidarytos tradicinės Kalėdų mugės, daugiausia dėmesio skiriant saugumui

Berlyne atidarytos kelios kalėdinės mugės, tarp jų – vykstančios prie Raudonosios rotušės ir Šarlotenburgo rūmų teritorijoje.
Kalėdinių mugių metu pardavėjai prekiauja ne tik užkandžiais ir gėrimais, bet ir rankų darbo dirbiniais, pavyzdžiui, žvakėmis ir vilnonėmis pirštinėmis.
Mugėse taip pat būna įvairiausių pramogų – karuselės, apžvalgos ratai, čiuožyklos.
Kalėdinės mugės Vokietijoje yra kasmetinė tradicija, puoselėjama nuo viduramžių ir sėkmingai išplitusi daugelyje Vakarų pasaulio valstybių.
Tačiau šiemet visoje Vokietijoje vykstančiose mugėse saugumas tapo pagrindiniu aspektu. Skelbiama, kad mugių vietose įdiegta speciali turgaviečių apsaugos koncepcija, apimanti papildomas antiteroristines užtvaras ir privačią apsaugą.
Organizatoriai tvirtina glaudžiai bendradarbiaujantys su policija.
Pernai gruodžio 20 dieną Magdeburge, Vokietijos rytuose, nuomotu visureigiu į kalėdinę mugę įsirėžęs vyras pražudė penkias moteris bei vaiką ir sužeidė dar šimtus žmonių.
Iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui Talebui Jawadui al Abdulmohsenui (Talebui Džavadui Abdulmohsenui) pateikti šeši kaltinimai nužudymu ir 338 kaltinimai pasikėsinimu nužudyti dėl šio išpuolio.
Vyras anksčiau šį mėnesį stojo prieš teismą. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė.
Tačiau pernai įvykęs mirtinas incidentas nebuvo pirmas Vokietijoje surengtas išpuolis prieš Kalėdų muges.
2016-ųjų gruodį užpuolikas sunkvežimiu įsirėžė į kalėdinės mugės lankytojų minią Berlyne, nužudydamas 13 žmonių ir sužeisdamas dar dešimtis. Po kelių dienų šis asmuo, kuris, kaip įtariama, buvo musulmonų kovotojas, žuvo per susišaudymą Italijoje.
