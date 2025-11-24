Būna ir taip: du vyrai kilimo taku ėmė vytis jau pajudėjusį lėktuvą

Incidentas įvyko su „Wizz Air“ bendrovės lėktuvu. Lėktuvas kaip tik ruošėsi pakilti iš Kelno į Bukareštą.\
Vyrai ėmė vytis lėktuvą
„Airbus A321“ jau buvo palikęs vartus, varikliai jau veikė – lėktuvas buvo pakeliui į kilimo taką.
Staiga du vyrai ėmė bėgti per kilimo taką, mojuodami rankomis. 28-erių ir 47-erių rumunai nespėjo į lėktuvą. Vyrai mojavo rankomis, matyt, bandė sustabdyti pilotus, kad juos dar priimtų į lėktuvą.
Internete vyrams skriejo kritikos strėlės, jų elgesys buvo vadinamas kvailu.
Oro uosto darbuotojai greitai atkreipė dėmesį į abu vyrus ir perdavė juos policijai.
Kaip „Bild“ nurodė oro uosto atstovai, vėluojantys keleiviai išdaužė avarinio išėjimo stiklą ir paspaudė mygtuką, kad atidarytų duris į kilimo taką.
Jie pasiekė lėktuvą, bet buvo apkaltinti neteisėtu įsibrovimu į privačią teritoriją. Pažeidimas tiriamas.
