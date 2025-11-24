 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Būna ir taip: du vyrai kilimo taku ėmė vytis jau pajudėjusį lėktuvą

2025-11-24 11:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 11:27

Du vyrai Vokietijoje, Kelno oro uoste lėktuvą bandė vytis bėgdami kilimo ir tūpimo taku, skelbia „Blick“. Vyrai atsidūrė policijos areštinėje.

Būna ir taip: du vyrai kilimo taku ėmė vytis jau pajudėjusį lėktuvą (nuotr. Telegram)

Du vyrai Vokietijoje, Kelno oro uoste lėktuvą bandė vytis bėgdami kilimo ir tūpimo taku, skelbia „Blick“. Vyrai atsidūrė policijos areštinėje.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko su „Wizz Air“ bendrovės lėktuvu. Lėktuvas kaip tik ruošėsi pakilti iš Kelno į Bukareštą.\

Vyrai ėmė vytis lėktuvą

„Airbus A321“ jau buvo palikęs vartus, varikliai jau veikė – lėktuvas buvo pakeliui į kilimo taką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Staiga du vyrai ėmė bėgti per kilimo taką, mojuodami rankomis. 28-erių ir 47-erių rumunai nespėjo į lėktuvą. Vyrai mojavo rankomis, matyt, bandė sustabdyti pilotus, kad juos dar priimtų į lėktuvą.

REKLAMA
REKLAMA

Internete vyrams skriejo kritikos strėlės, jų elgesys buvo vadinamas kvailu.

Oro uosto darbuotojai greitai atkreipė dėmesį į abu vyrus ir perdavė juos policijai.

Kaip „Bild“ nurodė oro uosto atstovai, vėluojantys keleiviai išdaužė avarinio išėjimo stiklą ir paspaudė mygtuką, kad atidarytų duris į kilimo taką.

Jie pasiekė lėktuvą, bet buvo apkaltinti neteisėtu įsibrovimu į privačią teritoriją. Pažeidimas tiriamas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų