Vyras šokiruotas – oro uoste buvo neįleistas į lėktuvą: „Kaip galima dėl tokios smulkmenos?“

31-erių elektrikas Josh Reekie turėjo skristi į Puketą kartu su žmona Eden, tačiau „Etihad Airways“ registracijos darbuotojai po maždaug pusvalandžio patikros pranešė, kad jo pasas „pernelyg pažeistas“, todėl skristi negalima. Dėmė pase, atsiradusi ant 2019 m. kelionės antspaudo, buvo palaikyta vandens žyme, ir tai tapo pagrindu atsisakyti jį įlaipinti, skelbia mirror.co.uk.
Pinigai prarasti, o povestuvinė kelionė – sugadinta
Tuo metu pora jau buvo sumokėjusi beveik 3 tūkst. eurų už dviejų savaičių kelionės paketą: skrydžius ir viešbutį. Josh pasakoja, kad situacija jį pribloškė:
„Jie pasakė, kad vienas 2019 m. Tailando antspaudas šiek tiek išsiliejęs. Taip, jis šiek tiek neryškus, bet kas gali pasakyti, kad tai neįvyko tada, kai pasą žymėjo pareigūnai? Nuotraukos puslapis – visiškai tvarkingas. Nesuprantu, kaip dėl tokios smulkmenos galima atimti teisę skristi.“
Elektrikas teigia, kad su tuo pačiu pasu per pastaruosius metus keliavo net 12 kartų ir jokios problemos niekur nebuvo kilusios. Po to, kai jam buvo atsisakyta leisti skristi, vyras skubiai pateikė prašymą naujam pasui ir šį pavyko gauti vos per dvi dienas. Tačiau kelionių agentūra, jų teigimu, atšaukė grįžtamąjį skrydį ir viešbučio rezervaciją, nes pora nepasirodė išvykimo skrydyje.
Sugniuždyta pora buvo priversta paskutinę minutę pirkti naują kelionę į Kiprą, kad bent kiek išgelbėtų atostogas.
„Taupėme visus metus. O darbuotoja tiesiog pasakė: „Jūs neskrisit“. Jokio empatijos požymio. Jei būtų buvęs pažeistas nuotraukos puslapis – suprasčiau. Bet dėl kelionės antspaudo? Tai tiesiog skaudu ir žemina.“
„Etihad Airways“ atstovas patvirtino, kad keleiviui nebuvo leista skristi: „Keleivis 2024 m. spalio 7 d. nebuvo įlaipintas dėl matomų vandens pažeidimų pase. Konsultavomės su Tailando imigracijos tarnybomis, kurios patarė keleivio nepriimti. Mūsų darbuotojai privalėjo laikytis šių reikalavimų.“
Bendrovė primena, kad Didžiosios Britanijos pasai privalo būti visiškai tvarkingi, skaitomi ir be jokių vandens pažeidimų, kitaip Tailando imigracija gali atsisakyti įleisti keliautoją.
Josh ir Eden tikisi, kad kelionių organizatoriai bei oro linijos vis dėlto atsižvelgs į aplinkybes ir kompensuos prarastas atostogas.
