Moteris 3 minutes buvo mirusi: nuo jos pasakojimų šiurpsta oda

Callie Elwayns patyrė įtampos pneumotoraksą – gyvybei pavojingą būklę, kai oras kaupiasi tarp plaučio ir krūtinės sienelės, spaudžia širdį bei pagrindines kraujagysles. Ji sukniubo, o jos širdis tris minutes buvo sustojusi.
Papasakojo, ką jautė
Per tą laiką, pasak Callie, ji patyrė kūną paliekančią patirtį ir tiksliai suprato, kodėl turėjo tai išgyventi – tai esą paliko gilią žymę jos gyvenime, rašo mirror.co.uk.
Kalbėdama „The Other Side“ „YouTube“ kanale, Kanados gyventoja pasakojo apie savo patirtį. „Supratau, kad man subliūkšta plautis dėl skausmo ir nesugebėjimo kvėpuoti, bet vyko ir kažkas kita, kas mane gąsdino, todėl paskambinau 911“, – sakė ji.
Po kelių akimirkų ją parbloškė įtampos pneumotoraksas. Atvykę medikai tris minutes bandė Callie atgaivinti – jos širdis buvo sustojusi. Galiausiai, pakeliui į ligoninę, ji buvo sugrąžinta į gyvenimą greitosios automobilyje.
Callie pasakoja mačiusi tai, ką galėjo apibūdinti tik kaip „meilę“. Ji jautė „beribį suvokimą“ ir tarsi virto dvasia. „Kitaip tariant, praradau savasties pojūtį – tapatybę kaip Callie“, – prisiminė ji.
„Tai buvo tarsi sąmonė, kuri pati save suvokia – lyg būčiau tapusi visko dalimi. Pajutau, kaip akimirksniu ištirpsta fizinė ir bet kokia tapatybė. Atsidūriau laiko nejaučiančioje erdvėje. Tarsi būčiau visatoje, pilnoje mažų švieselių.“
Callie mano, kad šį savasties praradimą ji patyrė neatsitiktinai. Jos vaikystė buvo traumuojanti – motinos elgesys buvo chaotiškas. Sulaukusi 13 metų, ji namuose nebesijautė saugi ir pradėjo nakvoti lauke. Po trejų metų jai pirmą kartą subliūško plautis, ji skubiai išvežta į ligoninę. Vėlesniais metais plautis jai subliūško dar kelis kartus. Moteris tiki, kad tai buvo „baimės ir gėdos“ išraiška, puolanti jos kūną.
Galiausiai Callie sveikata pagerėjo, ji susikūrė normalų gyvenimą ir susilaukė dviejų vaikų. Tačiau jos požiūris visiškai pasikeitė po klinikinės mirties patirties – ji tvirtina, kad tai išvalė jos kūną nuo vaikystės traumų.
„Pajutau, kad esu vientisa. Kai grįžau į savo kūną – kuris buvo išsekęs, patyręs plaučių subliūškimus ir daugelį metų nešiojęs baimę bei gėdą – supratau, kad tą meilę savyje turėjau visą laiką“, – sakė ji.
