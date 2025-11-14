Moteris atrado slaptą savo mylimojo telefoną: to, ką jame pamatė, neužmirš niekada

Apie šią patirtį moteris papasakojo „Reddit“ platformoje, prisipažindama, kad dabar ją kankina kaltė dėl nepasitikėjimo ir slaptų paieškų.
Netikėtas ir širdį spaudžiantis paaiškinimas
Savo įraše moteris rašė, kad jai pasirodė keista, jog vaikinas kiekvieną vakarą prieš miegą išjungdavo telefoną – be jokių pranešimų ar žinučių. „Juokaudavau, kad gal turi antrą telefoną meilužei, o jis tik nusijuokdavo,“ – rašė ji.
Tačiau vieną vakarą vyras pamiršo užrakinti automobilį, ir moteriai kilo pagunda pasmalsauti. „Atidariau daiktadėžę ir radau antrą telefoną – bet jis nebuvo toks, kokio tikėjausi,“ – tęsė ji.
Moteris atskleidė, kad telefone buvo nuotraukos, garso įrašai ir žinutės, skirtos jo mirusiam tėvui, kuris buvo išėjęs prieš dvejus metus.
„Jis pasakė, kad naudoja tą telefoną kalbėtis su tėčiu, kai pasijunta pasimetęs – tarsi šis vis dar būtų šalia. Nežinau kodėl, bet tai mane visiškai palaužė. Visą laiką maniau, kad prarandu jį dėl kitos moters, o jis tiesiog stengėsi neprarasti savo tėvo. Dabar jaučiu kaltę, kad juo nepasitikėjau... ir kartu myliu jį dar labiau,“ – rašė moteris.
Internautų reakcijos – nuo užuojautos iki kritikos
Po įrašu pasipylė įvairios reakcijos. Dalis žmonių jautriai palaikė vyrą ir skatino porą būti atviresnę vienas kitam.
„Tai taip liūdna ir kartu gražu. Tikiuosi, kad tai padės jums abiem išmokti kalbėti apie skausmą,“ – komentavo viena vartotoja.
„Toks emocinis gilumas vyrui – retenybė. Saugok jį,“ – rašė kita.
Tačiau atsirado ir tokių, kurie kritikavo moterį dėl nepasitikėjimo ir privatumo pažeidimo.
„Visi kalba, koks jis nuostabus, bet ar normalu knaisiotis po partnerio daiktus vien iš nesaugumo?“ – klausė vienas komentatorius.
„Su juo viskas gerai, o tu turi problemų su pasitikėjimu – ieškok pagalbos,“ – griežtai pridūrė kitas.
